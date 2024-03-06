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كولر يصدم جمهور الأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر

3/6/2024 3:00:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أكد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي المصري أن فريقه لديه دوافع كبيرة في المنافسة على لقب كأس مصر، عندما يلتقي مع الزمالك مساء الجمعة المقبل، على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال كولر في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنه سعيد للغاية بالأجواء في السعودية، مضيفا "حصلنا على فترة كافية للاستعداد للمباراة، ووجود جماهير الأهلي يزيد من دوافعنا".

وأوضح أن المباراة سوف تكون أمام منافس قوي يضم عناصر مميزة، والأهلي يخوض المباراة بحثا عن لقب جديد خلال الموسم الجاري.

وتابع "لدينا غيابات مؤثرة، هناك أكثر من لاعب مصاب استمر في القاهرة، بينما يوجد أكثر من لاعب بحاجة إلى مزيد من الجاهزية، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى ضم 23 لاعبا للقائمة".

وأشار المدرب السويسري إلى أن الفريق لم يبدأ الموسم بشكل جيد، لكنه مع الوقت عاد بقوة وحقق إنجازا مهما في كأس العالم للأندية بالسعودية، وكان من الممكن أن يحقق ميدالية أفضل، وأن الأجواء داخل المملكة العربية السعودية تساعد اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم.

وأضاف كولر "نستعد للمباريات بشكل شامل، ولا يمكن أن نركز على لاعب بعينه في صفوف الفريق المنافس، وقد تغلبنا على الزمالك ثلاث مرات وخلالها كان ندا قويا ولا يوجد مواجهات سهلة في كرة القدم، وكذلك لا يوجد روشتة خاصة بالمباريات النهائية".

وشدد كولر على أنه يثق بشدة في كل لاعبي الفريق، وأن كل لاعب لديه رغبة وطموح في اللعب حتى لو كان يعاني من الإصابة، وأن جميع اللاعبين لديهم خبرات كبيرة فنية وذهنية.

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