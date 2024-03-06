أبيض الناشئين يواصل تحضيراته استعداداً للتصفيات الآسيوية

يواصل منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة تحضيراته على ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة بدبي، ضمن برنامج إعداده للمشاركات المقبلة، أبرزها التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين المقررة في شهر أكتوبر المقبل وغيرها من البطولات الأخرى.

وتضم قائمة أبيض الناشئين في المعسكر الحالي 24 لاعباً اختارهم مدرب المنتخب ماجد سالم الزعابي، وهم: هود صالح المنهالي، فلاح زايد الزعابي «الجزيرة»، هزاع فيصل بن عقل، عبدالله راشد عبدالله «العين»، مايد محمد اليماحي، سعد مبارك المهري، عبدالله فهد يعقوب، فيصل محمد البريكي «الوحدة»، سهيل النوبي مال الله، مايد عادل خميس، فهد خليل إبراهيم «النصر»، إبراهيم يوسف الجسمي، محمد ناصر أحمد، سالم عصام ياقوت، مايد محمد علي «الوصل»، محمد أحمد مشموم، محمد بطي محمد، علي حسن الجسمي «شباب الأهلي»، ثاني جاسم البلوشي، عمير يوسف الريسي، عبيد عمران عبيد، حميد إبراهيم السويدي، بطي حمد عبدالله «الشارقة»، محمد يوسف عبدالله «الفجيرة».

وكان منتخبنا للناشئين خاض الشهر الماضي مباراتين وديتين أمام شقيقه المنتخب العُماني في مدينة العين، حيث تعادل في المباراة الأولى بهدف لمثله، بينما فاز في المباراة الثانية بهدف دون مقابل.

ويحرص الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم الزعابي على إقامة تجمعات قصيرة بشكل شهري بهدف تحضير اللاعبين للمشاركات الرسمية المقبلة، وزيادة التجانس فيما بينهم، إلى جانب تجربة عدد من اللاعبين الجدد الذين برزوا في مسابقة دوري الناشئين.

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