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اللجنة العليا المنظمة لبطولة آسيا لألعاب القوى تستعرض الترتيبات الفنية

3/6/2024 3:00:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استعرضت اللجنة العليا المنظمة لبطولة آسيا لألعاب القوى لفئة الشباب تحت 20 عاماً في نسختها الـ21، في اجتماعها الأول برئاسة اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد ألعاب القوى، الترتيبات الفنية واللوجستية الخاصة باللجان المختلفة، واضطلاعها بالمهام المقررة حسب الخطة الزمنية المقررة لإنجاز الأعمال قبل البطولة.

وتستضيف الإمارات البطولة في دبي بداية من 24 أبريل المقبل، وبمشاركة نحو 1000 لاعب ولاعبة يمثلون 45 دولة، وينظم البطولة اتحاد الإمارات لألعاب القوى بإشراف الاتحاد الآسيوي، وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي.

وأكد اللواء الدكتور محمد المر، أهمية تنفيذ المتطلبات الخاصة بتنظيم البطولة، والاستعداد الجيد لإبراز الصورة المشرفة عن الإمارات في استضافة الفعاليات الرياضية وفق أفضل المؤشرات التنظيمية.

وأوضح وجود تنسيق مع الاتحاد القاري في شأن التسجيل للمشاركين والمشاركات، ووصول المنتخبات إلى الإمارات، وجميع الترتيبات الخاصة بمقار الإقامة، وأماكن التدريبات والمنافسات، وتوفير جميع وسائل الراحة الكافية لضيوف الدولة.

وقال: «نقترب من استضافة بطولة قارية مهمة تمثل نقلة نوعية ضمن استراتيجية الاتحاد المستقبلية لبناء قدرات الفئات السنية المختلفة، وتوفير فرص الاحتكاك واكتساب الخبرات بالمشاركة في الاستحقاقات القارية والدولية، ولا سيما أن النسخة المقررة في الإمارات ستشهد مشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة على مستوى القارة».

وأشاد بالدور الفاعل للاتحاد الآسيوي وجهوده الملموسة في التعاون مع الإمارات لاستضافة البطولة، وتنسيق الإجراءات التي تعزز نجاحها، كما عبر عن تقديره لجهود القيادة العامة لشرطة دبي ومجلس دبي الرياضي.

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