حريق ضخم يؤجل مباراة ساوثهامبتون وبريستون في الدوري الإنجليزي

تأجلت مباراة ساوثهامبتون ضد بريستون في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء، بسبب اندلاع حريق ضخم بالقرب من الملعب قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة.

وأشارت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) إلى تواجد 18 سيارة إطفاء لإخماد الحريق، الذي التهم أربع وحدات صناعية على بعد أمتار قليلة من الملعب.

وقال نادي ساوثهامبتون في بيان رسمي "نأسف للإعلان عن تأجيل المباراة وذلك بعد التشاور مع السلطات المسؤولة وخدمات الطوارئ بعد اندلاع حريق كبير في مبنى يقع بجوار ملعب سانت ماري".

وأضاف البيان "لقد تسبب الحادث في حالة من الاضطراب الكبير بالمنطقة حيث تم إغلاق الطرق حول الملعب ،بينما تواصل سيارات الإطفاء التعامل مع الحريق".

من جانبه، علق المتحدث الرسمي باسم رابطة الدوري الإنجليزي "لقد تأجلت المباراة بسبب مخاوف تتعلق بالصحة والسلامة بعد حريق بالقرب من الملعب".

وأشارإلى أن الرابطة ستنسق مع الناديين لتحديد موعد مناسب لإقامة المباراة في موعد آخر، وسيعلن عن التفاصيل لاحقا.

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