نادي العين يوفر ثلاث طائرات للجماهير لمساندة «الزعيم» في الرياض

بتوجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، ومتابعة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، تقرر توفير ثلاث طائرات للجماهير العيناوية ومحبي كرة القدم الإماراتية، الراغبين في مساندة «الزعيم» أمام النصر السعودي، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2023-2024 والمقررة بالعاصمة السعودية الرياض.

وأشاد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، بمبادرات جماهير الأندية الإماراتية في الوقوف جنباً إلى جنب مع العين في مهمته الوطنية، لا سيما نادي شباب الأهلي دبي، والذي أعلن أخيراً توفير طائرة للجماهير الإماراتية.

كما وجه رئيس اللجنة التنفيذية، إدارة النادي بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية لنادي النصر السعودي الشقيق بخصوص توفير رابط جميع تذاكر جمهور العين في ملعب المباراة، انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل وتجهيز كافة الترتيبات اللازمة والتنسيق مع الجماهير والجهات المعنية من نادي شباب الأهلي لحصر الراغبين في السفر من أجل تسهيل مهمتهم، وتوفير تذاكر دخول المباراة الآسيوية.

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