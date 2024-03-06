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النصر تحت 13 سنة بطل المجموعة البرونزية لبطولة القارات

3/6/2024 3:00:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز فريق النصر تحت 13 سنة بلقب المجموعة البرونزية ضمن بطولة «كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة» التي اختتمت فعالياتها الأحد.

وتغلب النصر في المباراة النهائية على فريق بانوس القبرصي بنتيجة 1-0.

يذكر أن منافسات البطولة التي تأتي ضمن سياسة مجلس دبي الرياضي في استقطاب وتطوير واستكشاف المواهب الرياضية في المراحل السنية، أقيمت خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس 2024 في مضمار جبل علي للرماية بمشاركة أكثر من 500 لاعب من 24 فريقاً في مقدمتها ريال مدريد، وبرشلونة، وبايرن ميونيخ، وإي سي ميلان، وسيلتا فيغو، وتشيلسي، بالإضافة إلى أندية النصر، والوصل، وشباب الأهلي، وحتا، والوحدة، والإمارات والجزيرة، وفريقين لفرسان هيسبانيا.

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