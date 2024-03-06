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خالد الكعبي: حمزة جاهز لمواجهة شباب الأهلي أمام حتا

3/6/2024 3:00:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

طمأن خالد الكعبي إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، جماهير الفريق على حارس المرمى حسن حمزة، بعد غيابه عن مباراة الفريق الأخيرة أمام خورفكان، في الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، وقال: تعرض حمزة لإصابة بسيطة في مباراة شباب الأهلي وعجمان في الجولة 14 من الدوري، وفضل ماركو نيكوليتش مدرب الفريق، عدم الدفع به أمام خورفكان، ومنحه راحة، لإكمال شفائه وتجهيزه لمباراة الفريق أمام حتا غداً الجمعة، في المباراة المؤجلة من الجولة 13 للدوري.

وعن فوز شباب الأهلي على خورفكان، قال: لم نستغل الطرد بشكل جيد، ولكننا استطعنا في النهاية تحقيق الفوز، والخروج بالنقاط الثلاث، وهذا هو الأهم في المرحلة الحالية للبقاء منافسين بقوة على درع الدوري الذي نسعى للاحتفاظ به.

وعن الصراع الثلاثي على قمة الدوري، قال: الدوري مسابقة تحتاج إلى النفس الطويل، ولا تزال هناك 11 جولة متبقية على نهاية المسابقة، وتوجد مواجهات عدة يمكن أن تغير مسار المنافسة، ومنها المواجهات التي تجمع بين الأندية المتنافسة، والجميع في المرحلة المقبلة سوف يقاتل على كل نقطة، ما يزيد من قوة المنافسة في الدوري، وربما يتكرر ما حدث الموسم الماضي، عندما ظلت المنافسة قائمة حتى الجولات الأخيرة.

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