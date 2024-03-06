«الدفاع عن النفس» يطلق كأس الشارقة للجوجيتسو بمشاركة 300 لاعب

ينظم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس النسخة الثانية من بطولة كأس الشارقة للجوجيتسو وذلك برعاية مجلس الشارقة الرياضي، والتي ستقام في متنزه الشارقة الصحراوي غداً الجمعة، وذلك ضمن خطته السنوية لتعزيز المنافسات وتوفير فرصة تنافسية للاعبين استعدادا لخوض بطولات الموسم الرياضي الجديد

وأكد أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس ادارة النادي، أن الهدف من اقامة البطولة هو مواصلة العمل بنشر ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب مثالي للحياة ووفقا لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومنها في الالعاب الفردية، وضمن اهتمامات مجلس إدارة النادي بتوفير فرص تنافسية رفيعة المستوى للاعبين بهدف استكشاف المواهب ومنهم المواهب المواطنة لرفدها للمنتخبات الوطنية، تعزيزا للدور الذي يلعبه نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بطولات المراحل العمرية المبكرة.

وأوضح أحمد عبد الرحمن العويس، أن البطولة ستحظى بتوفير كل سبل نجاحها لأهميتها وخصوصاً في الجانب الفني، متوجها بالشكر إلى أولياء الأمور لحرصهم على استمرار ممارسة أبنائهم للرياضة وللمدربين والإداريين في النادي على تعزيز النقلة النوعية الحالية.

من جانبه، قال مدير ادارة التدريب الرياضي للنادي عبدالعزيز محمد الحمادي: البطولة ستقام بفئة «بدون بدلة» وستخصص للذكور فقط وللأعمار من «4 - 18» سنة، على ان تنطلق المنافسات الساعة الرابعة مساء وتستمر لغاية العاشرة من مساء نفس اليوم، وتابع: ستشهد البطولة اقامة 60 وزنا تنافسيا تحت اشراف طاقم تحكيم مؤهل من قبل اتحاد الإمارات للجوجيتسو، منوهاً إلى أنه تم تجهيز عدد كاف من الابسطة النظامية وبخصوص عدد اللاعبين المسجلين اوضح ان نحو 300 لاعب تم قبول قيدهم من 24 فريق من 38 جنسية وبخصوص الجوائز أوضح أنها ستكون جوائز مادية وعينية.

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