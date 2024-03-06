نجوم بوسطن سيلتكس ودنفر ناغتس يفتتحان دوري الـ «NBA» من أبوظبي



أعلنت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، أن مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «NBA» أبوظبي 2024 المُقدّمة من شركة «القابضة» «ADQ»، ستشهد مباراتين تمهيديتين قبل انطلاق الموسم بين فريقي بوسطن سيلتكس، الفائز بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين 17 مرة، ودنفر ناغتس، حامل لقب الدوري، وذلك يومي الجمعة 4 أكتوبر

المقبل والأحد 6

منه في أبوظبي.

ويضم فريق سيلتكس حالياً كُلّاً من جايسون تاتوم، صاحب 5 مشاركات في مباريات كل نجوم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وجيلين براون، المشارك 3 مرات في مباريات كل النجوم، والنجم جرو هوليداي، حامل لقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لعام 2021، وكريستابس بورزينجيس، المشارك في مباراة كل النجوم عام 2018.

وسبق لهوليداي أن شارك في مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «NBA» أبوظبي 2022 ضمن فريق ميلووكي باكس، بينما يضم فريق دنفر ناغتس نيكولا يوكيتش، الفائز بجائزة أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مرتين والمشارك في مباريات كل النجوم في 6 مناسبات، إلى جانب كُلٍّ من جمال موراي وآرون غوردون.

وتُبث مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «NBA» أبوظبي 2024 المُقدّمة من شركة «القابضة» «ADQ» مباشرة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وسائر أنحاء العالم، لتصل إلى عشاق كرة السلة في أكثر من 200 دولة ومنطقة عبر أجهزة التلفزيون ومنصات البث الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «NBA» أبوظبي 2024 المُقدّمة من شركة «القابضة» «ADQ» ضمن شراكة استراتيجية تمتد لعدة سنوات بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، والتي تشهد استضافة العاصمة الإماراتية مباريات تمهيدية قبل الموسم من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وتنظيم دوري الناشئين «جونيور إن بي إيه أبوظبي»، إلى جانب مجموعة متنوعة من التجارب التفاعلية الخاصة بالجمهور بحضور نجوم كرة السلة الأمريكية الحاليين والمُعتزلين، ومنصة استشارات اللياقة البدنية «إن بي إيه فيت»، ودوري الألعاب الإلكترونية NBA 2K.

وبموجب هذا التعاون، أصبحت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، من خلال هويتها السياحية «حياكم في أبوظبي»، الوجهة السياحية والشريك الرسمي للرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والصين.

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تدعم شراكتنا مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية خطواتنا نحو تحقيق رسالتنا الرامية إلى تمكين الشباب، وتشجيع ممارسة الرياضة، وترسيخ قيمها النبيلة. ونرحب للعام الثالث بمباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «NBA» أبوظبي المُقدّمة من شركة «القابضة ADQ»، التي تضع الإمارة محط أنظار العالم، وتُشكل مصدراً لإلهام مجتمعنا والأجيال الجديدة من نجوم كرة السلة الواعدة، كما أنها تُعتبر إضافة نوعية تُثري سجلنا الحافل بتنظيم أرقى الفعاليات والبطولات الرياضية على مدار العام».

من جانبه، قال مارك تاتوم، نائب مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية والرئيس التنفيذي للعمليات: «يسرنا استضافة أبوظبي للمباراتين التمهيديتين اللتين تجمعان فريقي بوسطن سيلتكس ودنفر ناغتس، وهما من أفضل فرق دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. ومع الإقبال الكبير الذي تشهده دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط على رياضة كرة السلة، نؤمن بأنّ هذه المباريات وجهودنا المتواصلة على مدار العام لتطوير المواهب اليافعة وتعزيز تفاعل الجمهور ستشكل دافعاً قوياً لنمو اللعبة في المنطقة».

بدوره، قال ريتش جوثام، رئيس فريق بوسطن سيلتكس: «يتمتع فريق بوسطن سيلتكس بتاريخ عريق من التجارب العالمية، وبقاعدة جماهيرية واسعة في جميع أنحاء العالم. ونرحب بهذه الفرصة للعب أمام جمهور كرة السلة الأمريكية في أبوظبي. وتُعد كرة السلة من أكثر الرياضات شعبية على مستوى العالم، وتسهم هذه الفعاليات الدولية في إلهام أجيال جديدة من المشجعين».

وأوضح جوش كرونكي، نائب رئيس مجلس إدارة كرونكي للرياضة والترفيه: «متحمسون في مؤسسة دنفر ناغتس لزيارة أبوظبي والمشاركة في مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «NBA» أبوظبي 2024 المُقدّمة من شركة «القابضة ADQ». ونتطلع إلى هذه التجربة الفريدة، والمساهمة في توسيع الانتشار العالمي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين».

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