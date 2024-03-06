فكر واكتب دون هوادة أو توقف!!

المنجز المكتوب نفسه وعلى مختلف أنواعه الأدبية يعاني من إشكالية عميقة لدى البعض، فهو عاجز عن بلوغ الكمال الوصفي الذي ينجح الصوت فيه تماماً، بينما تتعثر الكلمة المكتوبة وقد تكون قاصرة ومتواضعة؛ فالمكتوب لا يمكنه أبداً نقل روح الصوت وما يحمله من مشاعر، فهو شكل يقرأ ويفهم وفق حدود وأطر محددة، أما الصوت فله نغمة تطرب الأذن، يشعر بالحياة والمشاعر.

في هذا السياق يقول الروائي والشاعر النيجيري غابرييل أوكارا في بداية روايته الصوت: «تصعب محاولة الكاتب التعبير عن أفكاره حتى إذا حاول في لغته نفسها، لأن ما يقال أو يكتب عادة ليس بالضبط ما جال في الفكر، بين ولادة الفكرة وتحولها إلى كلمات يضيع شيء ما».

وفي الحقيقة إن ما ذهب إليه هذا الروائي، شعور يختلج كل من يكتب أو يحاول الكتابة الإبداعية، حيث يعيش في لهاث وركض خلف الأفكار التي تطرأ في رأسه ويبقى عاجزاً عن تدوينها ونقلها بسرعة وعفوية على الورق، إنه تحدٍ يومي يعانيه كل من يكتب ويؤلف، يخيل لك وأنت تشاهد شخصاً يجلس أمام شاشة كمبيوتره بهدوء وتعتقده مرتاحاً، بينما الحقيقة أنه في صراع ذهني داخلي كبير، يقول الفيلسوف غوستاف فلوبير: «لا يمكن أن نفكر أو نكتب إلا جالسين».

لذا البعض ممن يؤلف ويكتب يغضب بشدة عندما تتم مقاطعته، وهذا ليس فيه أي تهميش أو تقليل من مكانة النص المكتوب أو الكتابة بصفة عامة، خاصة وأننا نعلم جميعاً أنها كانت فتحاً على البشرية عندما اكتشفها الإنسان وبدأ في ممارستها، حيث يطيب لبعض العلماء التأكيد أن الحياة البشرية بدأت على الأرض منذ نحو مليوني سنة، وبرغم هذا لم يبدأ التاريخ إلا منذ خمسة آلاف وخمسمائة سنة قبل الميلاد، وهو التاريخ الذي اكتشف فيه الإنسان الكتابة وبدأ يمارسها، وبالتالي يدوّن أحداثه وشؤونه بواسطتها، وآخرين من المؤرخين وعلماء الآثار يحددون تاريخ الكتابة بأنها بدأت منذ نحو 3500 قبل الميلاد، صحيح أن تلك البدايات كانت متعثرة ومرت بمراحل طويلة وعميقة حتى باتت على ما هي عليه اليوم، إلا أنها، أي الكتابة، باتت اليوم جزءاً من الحياة لا يمكن الاستغناء عنه.

الهدف من هذا الاستعراض السريع لتاريخ الكتابة، هو الوصول إلى نقطة التقاء مع الجميع خلالها نتفق على أهمية أن نكتب بعفوية ودون قيود، وأن نشجع بعضنا على الإبداع، وألا نقلل من مجموعة شعرية صدرت لأديب بحجة أنها مجموعة من الكلمات المرصوصة التي لا تمت للشعر بأي صلة، وكأن مفردة أو صفة «نص شعري» لا يمكن أن تطلق أو تمنح إلا على القصيدة الموزونة والمقفاة، ولا يمكن أن نسمي أو نطلق مفردة ديوان إلا على كتاب جمع بين دفتيه قصائد تشابه الشعر العربي القديم، وما سواه خواطر أو وجدانيات وإذا رغبتم كلمات نثرية.. لنترك العنان للتطوير والتجريب، ففي الأدب لا يوجد مقدس، والأصناف الأديبة ليست ملكاً لفئة دون أخرى، أو هي مصبوغة وفق رؤية تلك الفئة ولا بد أن نكتب وفق مشيئتهم وآرائهم.

لا بد أن ندرك جميعاً أن الأدب مشاع وهو بطبعه حر، يحلّق فيلتقطه الجميع، الفقراء والأغنياء، الكبار والصغار، ويغوص في أتونه من يريد دون استئذان أو طلب تصريح، أبوابه مشرعة لمن اختار السهر مع الكتب وملاحقة النصوص وتذوق الإبداع.. لنكن أكثر تسامحاً وهدوءاً مع كل من يحاول أن يبدع، كل من يحاول أن يكتب.