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حمدان بن محمد ينعى رائد البرمجة العربي ومؤسس صخر محمد الشارخ

3/6/2024 3:00:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نعى
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي،
رجل الأعمال الكويتي محمد الشارخ،
رائد قطاع البرمجة في الوطن العربي ومؤسس شركة "صخر" للحاسب الآلي، الذي وافاه الأجل اليوم.

وأكد سموه أن
تأسيس شركة "صخر" للحاسب الآلي في العام 1982، كان بداية لثورة تكنولوجية و برمجية نجني ثمارها اليوم، وسيظل إرثه في مجال البرمجة ودعمه للغة العربية محرك أساسي لمستقبل هذا القطاع.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "خالص التعازي في وفاة رائد قطاع البرمجة في الوطن العربي، رجل الأعمال الكويتي محمد الشارخ".

وأضاف سموه: "تأسيس شركة "صخر" للحاسب الآلي في العام 1982، كان بداية لثورة تكنولوجية و برمجية نجني ثمارها اليوم، وسيظل إرثه في مجال البرمجة ودعمه للغة العربية محرك أساسي لمستقبل هذا القطاع.. رحم الله محمد الشارخ، و أسكنه فسيح جناته".


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