محمد بن راشد يعتمد تشكيل مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي برئاسة مكتوم بن محمد

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، مرسوماً بتشكيل مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس
التنفيذي لإمارة دبي برئاسة
سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، ونائبيه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.
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