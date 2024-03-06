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محمد بن راشد يعتمد تشكيل مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي برئاسة مكتوم بن محمد

3/6/2024 3:00:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، مرسوماً بتشكيل مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس
التنفيذي لإمارة دبي برئاسة
سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، ونائبيه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.


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