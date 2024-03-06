أحمد بن محمد يوجه مجلس دبي للإعلام بإطلاق حملة رمضان في دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
وجه
سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام،
بإطلاق حملة "رمضان في دبي"، بهدف توحيد جهود القطاع الحكومي والخاص في الاحتفاء بالشهر الفضيل في دبي،
وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "وجهنا مجلس دبي للإعلام بإطلاق حملة #رمضان_في_دبي، بهدف توحيد جهود القطاع الحكومي والخاص في الاحتفاء بالشهر الفضيل في دبي".
وأضاف سموه: "فخورون بعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، ونريد أن يلمس مجتمعنا المحلي وضيوفنا روح رمضان في مختلف أنحاء دبي".
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