أحمد بن محمد يوجه مجلس دبي للإعلام بإطلاق حملة رمضان في دبي

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سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام،

بإطلاق حملة "رمضان في دبي"، بهدف توحيد جهود القطاع الحكومي والخاص في الاحتفاء بالشهر الفضيل في دبي،

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "وجهنا مجلس دبي للإعلام بإطلاق حملة #رمضان_في_دبي، بهدف توحيد جهود القطاع الحكومي والخاص في الاحتفاء بالشهر الفضيل في دبي".

وأضاف سموه: "فخورون بعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، ونريد أن يلمس مجتمعنا المحلي وضيوفنا روح رمضان في مختلف أنحاء دبي".

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