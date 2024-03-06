بتوجيهات أحمد بن محمد.. مجلس دبي للإعلام يطلق حملة رمضان في دبي بالشراكة مع جهات حكومية وخاصة في الإمارة

بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أعلن مجلس دبي للإعلام، وبالشراكة مع مجموعة من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وكذلك القطاع الخاص، خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم (الأربعاء) في مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عن إطلاق حملة "رمضان في دبي" والرامية إلى إبراز المظاهر الاحتفالية التي تتزين بها الإمارة احتفالا بمقدم الشهر الفضيل بكل ما تحمله المناسبة من روحانيات وعادات وتقاليد اجتماعية أصيلة، وذلك تحت مظلة واحدة من خلال الحملة وبما يضمن أعلى مستويات التنسيق ويكفل تسليط الضوء على المشهد الاحتفالي المتميز للمدينة على مدار أيام شهر رمضان المبارك.



وفي هذه المناسبة، وجّه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم التهنئة لشعب الإمارات والقيادة الرشيدة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله تعالى أن يكون شهر خير وبركة على الجميع، مؤكداً أن إطلاق حملة "رمضان في دبي" يأتي تأكيداً على خصوصية الاحتفاء بهذه المناسبة الجليلة، والذي تتجمل فيه دبي بمظاهر احتفالية عديدة، لتكون الحملة هذا العام المظلة التي تجتمع تحتها ضمن مشهد احتفالي شامل، من أجل وضع تلك الاحتفالات في دائرة الضوء لإبراز المكانة الرائدة لدبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والزيارة، في مختلف المناسبات.



وأعرب سموه عن تقديره لجهود جميع الجهات المشاركة ضمن الحملة وما يقدمونه من مبادرات وفعاليات وأنشطة تأتي مستلهمة لروح الشهر الفضيل، وما يقومون به من عمل هدفه أن تكون دبي في أبهى حلة مع استقبال الشهر المعظم، وقال سموه: "تأتي هذه الحملة في إطار رسالة مجلس دبي للإعلام في الترويج لدبي ضمن مختلف المناسبات الوطنية والمجتمعية.. بكل ما تشمله تلك المناسبات من مظاهر احتفالية تعبر عن ثقافة دبي وتراثها وهويتها وطابعها العالمي الذي يشرك الجميع في الاحتفال بتلك المناسبات تأكيداً على مبادئ التعايش والتفاهم بين مختلف الثقافات التي تعيش على أرض دبي".



ووجّه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بضرورة مضافرة الجهود بين مختلف الجهات المشاركة ضمن حملة #رمضان_في_دبي ليكون الاحتفال بالشهر الفضيل هذا العام مختلفاً ومميزاً، وقال سموه: "الهدف من هذه الخطوة إبراز دبي في أجمل صورة خلال الشهر الفضيل... وبما يعكس العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة في الاحتفال بهذه المناسبة بكل ما لها من خصوصية... العمل بروح الفريق الواحد من أهم ما يميز مجتمع دبي بكافة فئاته ومكوناته... والشراكة النموذجية بين القطاعين الحكومي والخاص أسهمت في ترسيخ مكانة دبي كمدينة ملهمة تنشر السعادة بين الناس".



وقام مجلس دبي للإعلام بتكليف براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالإشراف على الحملة وتنسيق الإسهامات مع جميع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص وذلك للمرة الأولى الذي يتم فيها هذا النوع من التنسيق في الاحتفال بهذه المناسبة.

احتفالية مختلفة بالشهر الفضيل



وخلال المؤتمر الصحافي، رحّبت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالحضور، معربة عن بالغ الشكر والامتنان لكافة الشركاء وما قدموه من فعاليات وخطط للاحتفاء بالمناسبة ضمن حملة #رمضان_في_دبي هذا العام، والتي انطلقت بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، من أجل إكساب الاحتفال بشهر رمضان المبارك هذا العام صورة مبهرة تتناسب مع مكانة دبي كمدينة اقترن اسمها بالإتقان والتميز في كل ما تقوم به من مبادرات وما تقدم عليه من خطوات.



وقالت المري: "تنتشر المظاهر الاحتفالية في دبي في مختلف المناسبات المجتمعية والوطنية في ضوء حرص مجتمعها على المشاركة والاحتفاء بعادات وتقاليد أصيلة توارثناها عبر الأجيال ويحرص أهل دبي على إحيائها وإكساب مدينتهم أجمل صورة في تلك المناسبات وبما يتوائم مع طبيعة كل منها..

وشهر رمضان مناسبة جليلة تنتشر مظاهر الاحتفال بها في فرجان دبي وأحيائها المختلفة وفي المواقع الحيوية العديدة في أنحاء المدينة.. ومع حلول شهر العطاء، جاءت توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بأن يكون الاحتفال هذا العام مختلفاً ومميزاً من خلال توحيد الجهود ضمن مظلة مبادرة واحدة تكفل أعلى مستويات التنسيق بينها وتضمن تسليط الضوء عليها بأسلوب يتناسب مع قيمة المناسبة وقدرها".



وأكدت المري أهمية دور الإعلام في إبراز المظاهر الاحتفالية العديدة التي ستعم مختلف جنبات دبي وضمن كافة أحيائها ومجتمعاتها السكنية ومراكزها التجارية ومواقعها الحيوية، لافتة إلى التزام المكتب الإعلامي لحكومة دبي بتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لكافة وسائل الإعلام، وإمدادهم بكافة المعلومات اللازمة لتمكينهم من تقديم التغطية الملائمة لما ستشهده دبي خلال شهر رمضان من جهود هدفها الاحتفال بمقدم شهر الخير والعطاء.



وقالت: "نسعى من خلال الحملة إلى المبادرات والفعاليات الرمضانية للقطاعين الحكومي والخاص تحت مظلة واحدة للترويج لها وإبرازها بأدوات وأساليب جديدة تتيح التعريف بتلك المظاهر الاحتفالية العديدة والمتميزة ليس فقط على صعيد المجتمع المحلي، ولكن أيضا على الصعيد الخارجي".



براند دبي.. تنسيق وتكامل



شيماء السويدي، مديرة "براند دبي" الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، الجهة المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ حملة "#رمضان_في_دبي" أعربت عن تقديرها للتعاون الكبير الذي أبداه جميع الشركاء في الحملة وما قدموه من معلومات حول فعالياتهم ومبادراتهم وبرامجهم، مؤكدة أن الاحتفال بشهر رمضان هذا العام في دبي سيكون له طابع خاص بفضل هذه الشراكة الأولى من نوعها بين القطاعين الحكومي والخاص والتنسيق فيما بينهما فيما يتعلق بالمظاهر الاحتفالية بالشهر الفضيل.



وإلى جانب الإشراف على عملية التنسيق وتكامل الأدوار بين الشركاء، وحول إسهام براند دبي في الحملة، قالت السويدي: "أطلقنا العديد من المبادرات والفعاليات خلال الشهر الكريم والتي تركز بشكل خاص على الترويج لأبرز المطاعم والمتاجر والفعاليات خلال شهر رمضان من خلال العديد من المنصات الإعلامية. كما سنطلق حملة مجتمعية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للتشجيع على التفاعل

مع عمليات تزيين المدينة مع التركيز على شارع "جميرا" وتزيينه بشكل كامل. كما سنطلق حملة "بيتنا في رمضان" لتزيين الوجهات الخارجية للمنازل تأكيداً على المشاركة المجتمعية في هذه المناسبة".



الطرق والمواصلات شريك استراتيجي

ولفت المهندس حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، بهيئة الطرق والمواصلات في دبي أهمية حملة "رمضان في دبي" والتي انطلقت اليوم (الأربعاء) بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بما لها من قيمة في تنسيق الجهود وإخراج الاحتفالات بقدوم شهر رمضان المبارك في أحسن صورة وبما يتناسب مع مكانة دبي كنموذج متطور للتخطيط الحضري، وتضفي بعدا جمالياً على مدينة دبي، مؤكدا ان الهيئة تولي جمالية المدينة أهمية كبيرة، وذلك من خلال تزيين شارع جميرا الذي يعد احد اهم الشوارع الحيوية في دبي،

بالاضواء والزينات، الى جانب استخدام اللوحات الاعلانية في شوارع الإمارة في الحملة الرمضانية، معرباً عن اعتزاز الهيئة بكونها الشريك الاستراتيجي لهذه الحملة في نسختها الأولى، وحرص الهيئة على تقديم كل دعم ممكن لتحقيق أهدافها، منوها بالدور الرائد لمجلس دبي للإعلام في الترويج لدبي وفعالياتها بأسلوب يرقى إلى مكانتها كمدينة عالمية ملهمة.



وقال البنا إن هيئة الطرق والمواصلات في دبي تشرف على العديد من المبادرات والفعاليات التي تحتفي من خلالها بالشهر الفضيل لإحياء قيمه السامية، مثل مبادرة باص الخير، وتوعية سائقي المركبات بالسلامة المرورية، ويسعدها أن تكون تلك الجهود داعمة لأهداف حملة رمضان في دبي، مؤكداً أن دبي ستظل دائما في موقع الريادة بمبادراتها وأفكارها المبتكرة وأسلوب أدائها المتميز الذي يتسم بأعلى مستويات التنسيق في إطار العمل بروح الفريق الواحد وضمن مختلف المحافل والمناسبات.



عروض ترويجية من "الاقتصاد والسياحة"



وأوضح أحمد الخاجة المدير التنفيذي -مؤسسة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة بدائرة الاقتصاد والسياحة أن الدائرة لديها العديد من المبادرات وجدول حافل بالفعاليات خلال الشهر الكريم

حيث سيكون بإمكان الجميع الاستفادة من مجموعة من العروض الترويجية والخصومات التجارية الحصرية والتجارب المتنوعة التي ستقدمها مراكز التسوق والمتاجر والمولات الكبرى في دبي إلى جانب المبادرات الخيرية والعروض الترويجية في المطاعم لتناول وجبات الإفطار والسحور، ولتحقيق ذلك أعد شركاؤنا في مختلف أنحاء دبي العديد من الأنشطة والفعاليات والعروض التي تتيح فرصة قضاء أوقات مميزة خلال الشهر الكريم".

تجارب استثنائية من "إعمار"

وقال أحمد المطروشي، عضو المجلس التنفيذي لشركة إعمار العقارية رئيس مؤسسة إعمار الخيرية: " تواكب شركة إعمار رؤية دبي الطموحة في ترسيخ مكانتها كوجهة ثقافية وسياحية رائدة، وفي شهر رمضان الفضيل، نسعى جاهدين لإسعاد الناس وتنظيم فعاليات ذات بُعد ثقافي مُميّز".

ولفت المطروشي إلى استقبال مراكز التسوق التابعة لإعمار وفي مقدمتها "دبي مول" مرتاديها بحلة رمضانية مبهجة، إضافة إلى تجارب الضيافة الاستثنائية في الفنادق التابعة لإعمار، والفعاليات الاجتماعية المُصممة خصيصاً لبثّ أجواء التقارب بين المجمّعات السكنية، مشيراً إلى أن مبادرات إعمار الرمضانية تعكس نهج قيادة دبي الرشيدة من خلال التركيز على التنوع الثقافي الغني، وأن الشركة ملتزمة بإثراء تجربة رمضان في دبي، بما يعكس الطابع الفريد للمدينة وسعيها الدائم للترحيب بالجميع.

بلدية دبي تزيّن مرافقها العامة



وقال أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق والمرافق الترفيهية في بلدية دبي "نشارك في الحملة هذا العام بالعديد من المبادرات التي سيتم الإعلان عنها بالاتفاق مع الشركاء الاستراتيجيين والتي ستشمل "سوق رمضان" إحدى أبرز الفعاليات والعادات التراثية القديمة المتوارثة التي تحتفي بقدوم الشهر الكريم في دبي، وتستهدف جذب شرائح واسعة من أفراد المجتمع المواطنين والمقيمين والسياح والزوار، للاستمتاع بتجربة تسوق فريدة بأسعار تنافسية. كما سنقيم بعض الفعاليات الرمضانية على مجموعة من الشواطئ في دبي، فيما سيتم تزيين المرافق العامة الرئيسية في الإمارة".

أضاف الزرعوني: "تدعم بلدية دبي حملة رمضان دبي، عبر تسخير إمكانياتها وتجهيز كافة خدماتها ومرافقها الترفيهية المتكاملة، إضافةً إلى تنفيذ الفعاليات والأنشطة الداعمة لنجاح الحملة على المستوى السياحي والثقافي والترفيهي والتجاري، وذلك انطلاقاً من جهود البلدية الرامية إلى جعل دبي أكثر جاذبيةً وجَودةً للحياة، وترسيخاً لموقع ومكانة دبي كمقصد سياحي عالمي طيلة أيام السنة ولمختلف المناسبات والاحتفاليات".

مجموعة ماجد الفطيم ورد الجميل للمجتمع

من جانبه قال المدير التنفيذي المساعد، مراكز التسوق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم: " أن المجموعة ستواكب شهر رمضان بجملة من الفعاليات التي تستهدف إسعاد المجتمع، إضافة إلى التزام المجموعة بالمبادرات الخيرية.

وأضاف: "تطلق مجموعة ماجد الفطيم بمناسبة الموسم الرمضاني، شهر العطاء، مبادرات تعكس جوهر الشهر الفضيل. ويسلط برنامج الغذاء من أجل المستقبل من مجموعة ماجد الفطيم الضوء على التزامنا بالاستدامة ورد الجميل إلى المجتمع، بالإضافة إلى حرصنا على تخصيص فائض الطعام في منشآتنا للمحتاجين، بالتعاون مع منصة Replate وبنك الإمارات للطعام. وبهدف تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان، ستطلق المجموعة بطولة سيتي سنتر بادل تنس، على أن يتم التبرع بعائداتها للأعمال الخيرية".

هيئة تنمية المجتمع... مبادرات ومجالس ومحاضرات متنوعة



وقال حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع في دبي، "إن المبادرات التي ستطلقها الهيئة تهدف إلى تعزيز التكاتف والتلاحم بين أفراد المجتمع الإماراتي في الشهر الفضيل، ومنها "تزيين مجالس الأحياء والمراكز المجتمعية" التابعة للهيئة بزينة رمضان احتفاءً بالشهر الكريم، والفعاليات المقامة في "مجالس الأحياء والمراكز المجتمعية" التي ستُعنى بعقد المحاضرات الدينية والورش والدورات التدريبية. وربط نفوس الأطفال بالقرآن الكريم، سيتم تنظيم حلقات تلاوة وتجويد للقرآن في مبادرة "القارئ الصغير"، ولتشجيع الأطفال صوم رمضان لأول مرة، أطلقنا مبادرة بعنوان "في بيتنا صائم"، كما ستوفر الهيئة عدد من المتطوعين ضمن الفعاليات الرمضانية الخيرية مع عدد من الشركاء"

نشاط خيري من دبي القابضة يواكب شهر العطاء



وقالت هدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة لدى دبي القابضة: "ستطلق المجموعة خلال شهر رمضان مبادرة خيرية تحت اسم "هِبة في محلها" "تجمع مبادرتنا الرمضانية الخيرية بين الحفاظ على سلامة البيئة وتعزيز المسؤولية المجتمعية، حيث نسعى من خلالها إلى إثراء حياة فئة العمال والعائلات ذات الدخل المحدود، تعزيزاً لسلوكيات الاستهلاك المسؤول وبما يتماشى مع أهدافنا المستدامة. وانطلاقاً من إيماننا بأهمية الشّراكة والتعاون الجماعي كونهما ركيزتين أساسيتين لإحداث أثر إيجابي وملموس، فإن هذه المبادرة ستتيح لمئات المتطوعين من شركات دبي القابضة وهيئة تنمية المجتمع وشركائنا أزاديا وأباريل جروب فرصة المشاركة في دعم جهود جمع وتوزيع هذه الهدايا على العمال والعائلات ذات الدخل المحدود".

وأضافت بوحميد: "بجانب مبادرتنا الرمضانية ومع اقتراب حلول الشهر الفضيل، فإن مختلف وجهاتنا ومجمّعاتنا في دبي تستعد لتزدان وتضاء للترحيب بشهر رمضان كما ستستضيف عدداً من الفعاليات المتنوعة على مدار أيامه".



"حي رمضان" في مدينة "إكسبو دبي".. أجواء احتفالية بعبق الماضي

وقالت آمنة أبو الهول، المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة "إكسبو دبي": "سنطلق العديد من الفعاليات خلال الشهر الكريم التي ستركز تعزيز الجهود في مجال الاستدامة وأبرزها مبادرة "حيّ رمضان"، في نسختها الثانية وهي إحدى مبادرات مدينة "إكسبو دبي"، حيث تحتفي المبادرة بالأصالة والتراث الإماراتي

ونحيي من خلالها زمن الأجداد، ونمنح الزوار فرصة معايشة الأجواء الرمضانية الحقيقية، بكل ما فيها من قيم التسامح والعطاء والمحبة في هذا الشهر الكريم".



وأضافت: "أعددنا برنامجاً يضم أنشطة وفعاليات وعروض فنية وورش عمل ترفيهية للأطفال وألعاب لكل أفراد العائلة، حيث سنستضيف المدينة المدفع الرئيسي لإفطار رمضان، والذي يستقطب العديد من الزوار من مختلف الجنسيات كونه من أقدم واعرق التقاليد الرمضانية، كما قمنا ببناء مسجد متكامل الخدمات سنستضيف من خلاله محاضرات دينية خلال الشهر الفضيل، بالإضافة إلى رواية قصص الأنبياء في ساحة الوصل إمام جمهور الزوار، مع توافر العديد من خيارات الإفطار والسحور للجميع".

"نخيل": "جزيرة النخلة" تتزين



وحول مشاركة شركة "نخيل" في حملة رمضان في دبي، أكد راشد الهرمودي، مدير وجهات أسلوب الحياة بالشركة، أن جزيرة النخلة أكبر جزيرة اصطناعية في العالم وأحد أشهر المعالم السياحية في دبي، ستتزين خلال شهر رمضان بمجمعاتها السكنية ومراكزها التجارية، مشيراً إلى إطلاق المجموعة لعدد من الفعاليات الرمضانية التي تستهدف كافة فئات المجتمع، لاسيما فئة الأطفال من مختلف الديانات لتعريفهم بشهر رمضان.

وأشار الهرمودي إلى حرض المجموعة على تزيين الفنادق التابعة لها، إضافة إلى إطلاق المجموعة لجدول يومي للفعاليات الرمضانية التي تنظمها "نخيل"، وما ستشهده مولات نخيل وأبن بطوطة وسيركل من تخفيضات مميزة طوال الشهر الفضيل.

الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.. فعاليات تُحْيي الشهر الفضيل



وقالت شيخة المري، مدير إدارة الاتصال والتسويق في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي: "ستطلق الدائرة العديد من المبادرات والفعاليات والاحتفالات الدينية التي تميز الشهر الكريم منها فعالية "قراء دبي" التي تستضيف نخبة من القراء على مستوى العالم العربي والإسلامي تحت حملة رمضان في دبي لإقامة شعائر صلاتي التراويح والقيام. وتستمر الحملة في تبني أنشطة مجتمعية تهدف إلى ربط المسلمين بالمسلمين الجدد، وتعريف غير المسلمين بأهمية وفضل الشهر الكريم ، وذلك من خلال برامج تدمج الجوانب المجتمعية والخيرية والثقافة الإسلامية ، حيث تشمل هذا العام قائمة من الفعاليات المتنوعة أولها الفعاليات الثقافية الإسلامية وتتضمن المحاضرات والدورات العلمية والشرعية ، ومسابقات حفظ القرآن الكريم ومنها مسابقة "الموظف الحافظ" على مستوى موظفي حكومة دبي ، وبرنامج ليزدادوا علماً ، ومجالس الإفتاء .



كما تشكل الفعاليات المجتمعية لمبادرة رمضان دبي، نسيجا اجتماعيا متناغم من الجاليات، منها فعالية "هلا رمضان"، و"نفطر معاً"، و"نبض دبي"، و"على مائدة واحدة" التي تجمع شباب العالم، وفعالية "مؤذن الفريج" في نسختها الأولى، و"عساكم من العايدين"، و"إفطار

دبي" الذي يجمع كافة الأديان والمذاهب على طاولة واحدة، في أكبر تجمع ديني على مستوى المنطقة. وتضم فعاليات الهيئة خلال رمضان العديد من الفعاليات الخيرية منها، مواقع الإفطار، وفن صندوق الملابس ، والفحص الدوري، ومبادرة خطوة حياة، والمشاركات المجتمعية، وأكبر شعار بشري ضمن

"يوم زايد للعمل الإنساني"، وتصاريح توزيع وجبات الإفطار بلغت ما يقرب من 1200 تصريح حتى الأن ، كما نستهدف

توزيع مليون و200 وجبة في اليوم . ولا تخلوا مبادرة رمضان دبي هذا العام من برامج التواصل الاجتماعي ، والتي تشوق جمهور الصائمين في ليالي رمضان ، منها برامج هلالنا في بيتنا، وسنوات في خدمة بيوت الله ، وبرامج مع الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دبي، ويستفتونك في رمضان، وهكذا أسلموا .

وصل العقارية تزين مجمعاتها السكنية



من جانبه قال محمد البحر، رئيس إدارة الأعمال في وصل العقارية، أن المجموعة ستستقبل الشهر الفضل بتزيين مجمعاتها السكنية ومداخلها وتشارك السكان والمستأجرين التابعين للمجموعة احتفالهم بشهر رمضان المعظم بعدد من الفعاليات الاجتماعية والرياضية.

وأضاف رئيس إدارة الأعمال في وصل العقارية، أن المجموعة ستروج لهاشتاج حملة "رمضان في دبي" بين سكان المجمعات حتى يشاركوا تجاربهم واحتفالاتهم الرمضانية وتشجعهم على تزيين منازلهم، وإقامة موائد افطار في عدة مساجد تابعة للمجمعات السكنية الخاصة بالمجموعة، مشيراً إلى إطلاق المحال التجارية والمولات التابعة للمجموعة لجملة من التخفيضات الحصرية خلال الشهر الفضيل.

جهود توعوية لشرطة دبي..



وأكد العقيد عيسى أهلي، مدير إدارة أمن وحماية الشخصيات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، عضو لجنة تأمين الفعاليات، أن القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ستطلق 8 فعاليات مجتمعية خلال شهر رمضان المبارك في إطار توجهاتها الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان والعمل على اسعاد أفراد المجتمع، إلى جانب تعزيز السلامة المرورية خاصة في وقت الذروة.



وأوضح أهلي أن الفعاليات تتضمن "كرنفال نايف المجتمعي" الذي

يضم مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والتوعوية لسكان المنطقة بمشاركة الفرقة الموسيقية لشرطة دبي وذلك بعد صلاة التراويح طيلة شهر رمضان . كما ستطلق القيادة العامة لشرطة دبي عبر موقعها الإلكتروني "مسابقة اسعاد" التي ستكون عبر بث مباشر لمدة ساعة من 10 إلى 11 مساءً، تتضمن أسئلة توعوية لأفراد المجتمع في المجال الديني والمجتمعي والثقافي، و حول آليات إنهاء إجراءات بعض الخدمات الشرطية باستخدام الأنظمة الذكية.



وأشار إلى أنه سيتم توزيع الوجبات على المسافرين في مطار دبي الدولي خلال وقت الإفطار، وذلك في إطار إسعادهم وتخفيف عناء السفر عليهم. كما تتضمن الفعاليات بطولة رياضية للجاليات

في مناطق "ابو هيل والقوز والورقاء 3" بعد صلاة التراويح وسيتخللها مسابقات وفعاليات متنوعة ، إلى جانب بطولة رياضية أخرى في مراكز الشرطة، وسيتم تنفيذها في مناطق المرقبات، والراشدية، وبردبي. وعلى صعيد تعزيز الأمن المروري، سنطلق فعالية "رمضان بلا حوادث" والتي تتضمن توزيع وجبات الإفطار على السائقين قبل نصف ساعة من موعد الإفطار، وذلك في إطار الحرص على السلامة المرورية. والفعالية الأخيرة تتمثل في "مدفع رمضان" التي يتم بثها مباشراً عبر تلفزيون دبي وسما دبي، وتأتي في إطار الحفاظ على هذه الأجواء الرمضانية الدينية التي تُميز مجتمع دولة الإمارات.

خِتم خاص للمسافرين من "الإقامة وشؤون الأجانب" في رمضان

وحول مشاركة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في حملة "رمضان في دبي" قال المقدم سالم بن علي، مدير إدارة سعادة المتعاملين، أن الإدارة ستزين جوازات المسافرين بختم بتصميم خاص بحملة "رمضان دبي " سيتم استخدامه للمسافرين القادمين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية وذلك كنوع من الترويج للحملة .

ولفت بن علي إلى حرص الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي على الترويج للحملة من خلال بطاقة "تواصل بسعادة " التي يتم توزيعها على زوار دولة الإمارات القادمين عبر مطارات دبي، و توزيع شرائح اتصال مجانية بالتعاون مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" ، وتتضمن تصميم شعار الحملة ورمز شريطي يُسهل تعريف الزوار بالوجهات التي تروج لها الحملة.



مسابقات وفعاليات مجتمعية تنظمها "فرجان دبي"

وقالت علياء الشملان، مؤسس ومدير عام "فرجان دبي": " سنشارك في الحملة بمبادرات وفعاليات متنوعة، أبرزها مبادرة "خطوة حياة" لتشجيع التنافس على رياضة المشي، حيث ستخصص جائزة الفريق الفائز للتبرع لأصحاب الهمم. كما سيتم الترويج على حساباتنا لمبادرة "مؤذن الفريج" وهي مسابقة نوعية تقام لأول مرة، لاختيار أفضل مؤذن في فريج وأحياء مدينة دبي. كما سنطلق مهرجان "فرجان الغاف" برعاية صندوق الفرجان وبلدية دبي ويشمل مسابقات للطهي ونشاطات رياضية وفعاليات ترفيهية للأطفال".



"دبي للإعلام" أقرب للمشاهد والمتلقّي

من جانبه أوضح سالم باليوحه، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي - دبي للإعلام، أن استراتيجية دبي للإعلام خلال شهر رمضان ستكون وفق توجيهات مجلس دبي للإعلام، أقرب للمشاهد والمتلقي في تغطيتها ونقلها للفعاليات المختلفة التي ستشهدها دبي على مدار أيام الشهر الفضيل، مشيراً إلى خروج العديد من البرامج التليفزيونية لتغطية الأحداث والفعاليات من موقع الحدث والتفاعل بشكل مباشر مع الجمهور.

كما أكد باليوحه استعداد دبي للإعلام لمواكبة الشهر الفضيل لنقل الفعاليات الرمضانية بأحدث التقنيات لنقل صورة رمضان في دبي للعالم.



مجلس دبي الرياضي تحفز النشاط البدني ضمن فعاليات مجتمعية



قال خالد العور، مدير إدارة الاتصال والتسويق بمجلس دبي الرياضي: "تحفل أجندة الفعاليات الرياضية في دبي خلال الشهر بالعديد من الفعاليات الرياضية التي تستقطب كافة فئات المجتمع من مختلف الجنسيات والأعمار، وهو الأمر الذي يدل على نمو الوعي بأهمية ممارسة الرياضة في أوساط مجتمعنا وتأثيرها على صحة وسعادة أفراد المجتمع".

وأضاف: "سننظم أكثر من 40 بطولة رياضية خلال شهر رمضان المبارك في مختلف أرجاء دبي ويشارك فيها الآلاف من جميع الفئات، وتعد دورة ند الشبا الرياضية من أبرز الفعاليات الرياضية التي تقام سنويًا في هذا الشهر وينتظرها الجميع سواء للتنافس وتقديم أجمل المستويات من اللاعبين والرياضيين أو للاستمتاع بالمنافسات القوية وتشجيع المشاركين من قبل الجمهور، وتضم 9 بطولات رياضة مختلفة، كما ستقام العديد من الفعاليات الأخرى التي تتنوع بين الجري والدراجات الهوائية وكرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة، والريشة الطائرة والتنس، والبادل، والسباحة، والغوص، والشطرنج، والكاراتيه، وسباقات السيارات وسباقات القوارب، والتجديف".

"سوق رمضان" في القرية العالمية

وحول مشاركة القرية العالمية في حملة رمضان في دبي قالت زينة داغر ، نائب الرئيس الأول العمليات، إن القرية العالمية ستحتفل بشهر رمضان بعدد من الفعاليات أبرزها "سوق رمضان" أول سوق يحمل النمط الإماراتي في القرية العالمية، ويشمل جلسات وأكلات شعبية.

وأضافت داغر إلى سباق المشي الذي تنظمه القرية بشكل يومي لرواد القرية خلال شهر رمضان، حيث يحصل كل مشارك على جوائز رياضية قيمة بعد تخطيه 10 آلاف خطوه، وأضافت نائب الرئيس الأول العمليات إلى الفعاليات المختلفة التي ستشهدها القرية خلال رمضان الأوركسترا العربي لعزف الموسيقى والذي يضم 30 عازفاً يقدمون مقطوعات متنوعة على المسرح الكبير للقرية.



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