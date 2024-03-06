غداً.. إحاطة إعلامية استثنائية حول الأحوال الجوية المتوقعة

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد، عقد إحاطة إعلامية استثنائية حول الأحوال الجوية المتوقعة في الدولة غداً الخميس، وذلك في الساعة 5 مساءً.

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