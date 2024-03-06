غداً.. إحاطة إعلامية استثنائية حول الأحوال الجوية المتوقعة

غداً.. إحاطة إعلامية استثنائية حول الأحوال الجوية المتوقعة
التاريخ
3/6/2024 3:00:36 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد، عقد إحاطة إعلامية استثنائية حول الأحوال الجوية المتوقعة في الدولة غداً الخميس، وذلك في الساعة 5 مساءً.
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