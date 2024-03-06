مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي يعلن قائمة الجهات المُرشّحة للفوز بـ راية حمدان

أعلن مركز نموذج دبي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن ترشح سبع جهات حكومية في دبي ضمن "برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية"، وذلك بعد اكتمال عملية التقييم لجهود الجهات المشاركة في الارتقاء بتجربة المتعاملين، وتحسين جودة الخدمات، وتقديم خدمات عالمية المستوى محققة بذلك رؤية "خدمات 360"، بما يرسخ مكانة دبي في مصاف المدن الأكثر ريادة في مجال الخدمات الحكومية.

وضمت قائمة الجهات الحكومية المرشحة ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية بعد عملية تقييم شاملة وتأهل مستحق كلاً من: الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، بلدية دبي، النيابة العامة، القيادة العامة لشرطة دبي، هيئة الطرق والمواصلات، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.



دبي نموذج للخدمات الحكومية

وفي هذه المناسبة، أكدت إيمان السويدي، مدير أول مركز نموذج دبي، أن المركز يواصل مساهمته في ترسيخ ريادة دبي، وبالتعاون مع الجهات الحكومية، من خلال تطبيق سياسة خدمات 360 التي تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في تقديم خدمات حكومية متكاملة تساهم بشكل فاعل في تحقيق التوجهات الاستراتيجية لدبي لتحقيق الأثر الإيجابي في المجتمع ولإسعاد كل من يقطن على أرضها.

وقالت السويدي: "يتعاون مركز نموذج دبي بشكل وثيق مع الجهات الحكومية لتفعيل سياسة خدمات 360 وإنجاح تطبيقها على مختلف المستويات لما فيه استمرارية تطوير وتحسين الخدمات الحكومية والابتكار فيها انطلاقاً من مسؤولية الحكومة في خدمة الناس وإسعادهم".



وأضافت: "ومنذ إطلاق السياسة التي تم تطويرها من قبل مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي وبالتعاون مع هيئة دبي الرقمية والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، شهدنا جهوداً حثيثة من جميع الجهات الحكومية التي حققت مستويات عالية للارتقاء بالخدمات، ويسعدنا اليوم أن نرى ثمار هذه الجهود بتأهل الجهات للمنافسة للحصول على راية حمدان، فقد أظهرت تميزاً وريادة في نهجها وجهودها لتقديم خدمات حكومية ريادية ومبدعة، توفر القيمة المضافة للمتعاملين وتحقق أعلى المستويات من الأثر المنشود على المجتمع".



معايير شاملة

وتم اختيار الجهات السبع بعد تقييم شامل وقياس جهود جميع الجهات الحكومية في تطوير خدماتها سعياً لتحقيق مستهدفات خدمات 360 والتي ترسم ملامح الخدمات الحكومية بحيث تكون خدمات: استباقية وسلسة ومتكاملة ومخصصة ورقمية تلبية لتوقعات المتعاملين، وارتقاءً بالكفاءة الحكومية، وذلك من قبل خبراء دوليين في مجال الخدمات والابتكار استناداً إلى خمسة محاور

أساسية هي: النتائج والأثر المحقق، العمل بنهج الحكومة الواحدة، الإبداع والابتكار، ثقافة الخدمة، واستدامة النتائج.

وركّزت معايير تقييم النتائج والأثر على المستوى الذي تحققه الجهة استناداً إلى مستهدفات سياسة خدمات 360 ونتائج تحسين الخدمات، فيما سلطت معايير تقييم الإبداع والابتكار الضوء على المبادرات والجهود المبتكرة والإضافية التي قامت بها الجهة لدعم تطبيق سياسة خدمات 360 ومستهدفاتها. أما معايير نهج الحكومة الواحدة فتركز على مستوى التعاون بين الجهة والشركاء من جهات حكومية أخرى وقياس مدى تحقيق مستهدفات التكامل ورأي الشركاء.



بينما تتضمن معايير "ثقافة الخدمة" التركيز على الجهد الذي تبذله الجهة داخلياً في نشر مبادئ خدمات 360 وتطبيق المنهجيات المعتمدة على مستوى الحكومة، بما في ذلك تصميم الخدمات وإشراك المتعاملين، وتطبيق الأنظمة والمنهجيات المقدمة من قبل مركز نموذج دبي، ومدى مشاركة نجوم تقديم الخدمة، والنجاح في التواصل الفعال مع المتعاملين والتعريف بالتحسينات على الخدمة. أما معايير تقييم استدامة النتائج فتستند إلى استدامة النتائج الحالية لتحقيق مستهدفات سياسة خدمات 360، ومدى قدرة الجهة مستقبلاً على استدامة النتائج التي حققتها، ومن ثم تطويرها وتوسيعها.



آراء المتعاملين



وتنتقل الجهات المرشحة إلى مرحلة مشاركة المتعاملين آراءهم حول جهود هذه الجهات وريادتها في فهم احتياجاتهم وتلبيتها ومواكبة تطلعاتهم وطموحاتهم المستقبلية، وستقوم الجهات المرشحة على مدى الأسابيع المقبلة بتعريف المتعاملين بخدماتها التي عملت على تطويرها، وإرسال استبيانات مستقلة ومركزية للمتعاملين ليقوموا بدورهم بتقييم الجهات، للتمكن من اختيار الجهة الحكومية التي سيتم تكريمها وتتويجها لاحقاً براية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية.



برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية



ويحفز برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية الارتقاء بتجربة المتعاملين عبر تحسين جودة الخدمات والتطوير والتحسين المستمرين لها، بما يكرّس مكانة دبي ضمن مصاف المدن الأكثر ريادة في مجال الخدمات الحكومية وتقديم خدمات عالمية المستوى.

ويشتمل برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية على محاور مركزية لتوفير الدعم اللازم للجهات الحكومية في دبي لتطوير منظومة العمل الحكومي في مختلف الجهات الحكومية، وتحفيز ودعم وتنظيم الجهود الحكومية في هذا المجال.

بدورها تستفيد سياسة خدمات 360 من المسار التطويري المستمر لبرنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية في تحقيق مستهدفات طموحة، مثل الوصول إلى 100% من الخدمات الاستباقية والمؤتمتة، و90% من الخدمات المتكاملة، و90% من تقديم الخدمات بدون الحضور الشخصي للمتعامل، بما يسهم في تحقيق وفورات مالية تصل حتى 1 مليار درهم حتى عام 2025 وتوفير أكثر من 300 ألف ساعة عمل سنوياً في حكومة دبي، وإلغاء 9 ملايين زيارة للمتعاملين لمقار مراكز تقديم الخدمة سنوياً.

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