أحمد بن محمد: المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الاستراتيجية قادران على ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام،
أن المجلس التنفيذي بقيادة
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.. ومجلس الشؤون الاستراتيجية برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي قادران على ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم.
وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : نشكر الثقة الغالية التي أولانا إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ونجدد العهد لسموه ببذل قصارى الجهود من أجل تحقيق رؤية سموه، وواثقون من أن المجلس التنفيذي بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد ومجلس الشؤون الاستراتيجية برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد قادران على ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم ومواصلة هذه المسيرة المباركة من أجل سعادة وراحة أهل دبي وكل مقيم على أرضها الطيبة".
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