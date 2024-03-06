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أحمد بن محمد: المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الاستراتيجية قادران على ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم

3/6/2024 3:00:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام،
أن المجلس التنفيذي بقيادة
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.. ومجلس الشؤون الاستراتيجية برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي قادران على ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : نشكر الثقة الغالية التي أولانا إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ونجدد العهد لسموه ببذل قصارى الجهود من أجل تحقيق رؤية سموه، وواثقون من أن المجلس التنفيذي بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد ومجلس الشؤون الاستراتيجية برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد قادران على ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم ومواصلة هذه المسيرة المباركة من أجل سعادة وراحة أهل دبي وكل مقيم على أرضها الطيبة".

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