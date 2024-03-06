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بعد تعويم الجنيه.. تعرف على سعر الدولار في البنوك بمصر

3/6/2024 3:00:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك بمصر، فور إعلان البنك المركزي المصري خلال اجتماع استثنائي زيادة سعر الفائدة بنحو 6%، حيث تخطى سعر الدولار في بعض البنوك 50 جنيها.

وقرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى، وخصوصا الدولار.

ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية اليوم.

وارتفع سعر الفائدة لدى المركزي بعد الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد جاء سعر الدولار بالبنوك
كالتالي:

البنك الأهلي المصري: 49.50 جنيها للشراء، و49.60 جنيها للبيع.

بنك مصر: 49.50 جنيها للشراء، و49.60 جنيها للبيع.

بنك القاهرة: 49.30 جنيها للشراء، و49.40 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.60 جنيها للشراء، و49.70 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.75 جنيها للشراء، و50.85 جنيها للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.75 جنيها للشراء، و50.85 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.70 جنيه للشراء، و49.80 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.40 جنيها للشراء، و49.50 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: 49.50 جنيها للشراء، و49.60 جنيها للبيع.

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