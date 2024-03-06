عمومية بنك دبي التجاري تقر توزيع 1.32 مليار درهم أرباح

انتخب مساهمو بنك دبي التجاري، أعضاء مجلس إدارة جديد للبنك، في اجتماع الجمعية العمومية، اليوم الأربعاء، حيث تم انتخاب 11 عضواً هم: بطي سعيد محمد سعيد الكندي، وخالد عبد الواحد حسن الرستماني، والشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم، وسعود عبید الله، وعلي فردان الفردان، وأحمد عبد الكريم جلفار، وعبد الله محمد آل کرم، وعبد الواحد الفهيم، وأحمد بن بيات، وموزة عمر الفطيم، وهادي بدري.

وعقب اجتماع العمومية عقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه الأول، وتم خلاله انتخاب أحمد جلفار رئيساً للمجلس، وأحمد بن بيات نائباً للرئيس.

وأقرت العمومية البيانات المالية وتوزيع 50% من الأرباح ما يمثل 44.38% من رأس مال بإجمالي 1,32 مليار درهم، بحيث يكون تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق 14 مارس، والاستبعاد 15 مارس، وتاريخ إغلاق السجل صاحب الحق ومالك السهم المسجل في 18 مارس.

ورفضت العمومية مقترح شركة الفطيم، والمتعلق بتعديل المادة 19 من النظام الأساسي، للسماح باختيار عضوين من غير مواطني دولة الإمارات، كما أقر المساهمون مكافأة مجلس الإدارة بـ 23 مليون درهم.

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