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أحمد بن سعيد: شكراً محمد بن راشد ونعد بمواصلة مسيرة التنمية والتطوير لترسيخ نموذج دبي الرائد كمنارة المستقبل

3/6/2024 3:00:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة،الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعد اعتماده، التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أشكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على ثقته المستمرة التي أولاني إياها في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ونعده بمضاعفة الجهود للسير على نهجه، وترجمة رؤيته الاستشرافية للإمارة، ومواصلة مسيرة التنمية والتطوير لترسيخ نموذج دبي الرائد كمنارة المستقبل، وتحقيق سعادة ورفاه شعبها».

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