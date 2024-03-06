محافظ المركزي المصري: البنك يترك سعر الصرف للسوق لكنه قادر على التدخل

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله اليوم الأربعاء إن البنك يترك سعر الصرف لكي تحدده آليات السوق لكن لديه القدرة على التدخل بناء على قواعد السوق، إذ أن البنوك المركزية في أي دولة لديها الحق في التدخل إذا كانت هناك تحركات غير منطقية.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن البنك المركزي لم يعد يستهدف سعر صرف معينا، وإنما معدل تضخم معين.
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