محافظ المركزي المصري: البنك يترك سعر الصرف للسوق لكنه قادر على التدخل



أكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله اليوم الأربعاء إن البنك يترك سعر الصرف لكي تحدده آليات السوق لكن لديه القدرة على التدخل بناء على قواعد السوق، إذ أن البنوك المركزية في أي دولة لديها الحق في التدخل إذا كانت هناك تحركات غير منطقية.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن البنك المركزي لم يعد يستهدف سعر صرف معينا، وإنما معدل تضخم معين.



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