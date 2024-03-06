كامرون لغانتس: لا يوجد تحسن حتى الآن في غزة وهذا يجب أن يتغير

أعرب

وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون الأربعاء عن قلقه لغياب "تحسن" في قطاع غزة الغارق في أزمة إنسانية بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس، وذلك في ختام اجتماع مع عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس.

وقال كامرون عبر منصة إكس إن "هذا يجب أن يتغير"، مشيرا أيضا إلى أن بريطانيا "تشعر بقلق بالغ إزاء احتمال وقوع هجوم عسكري في رفح".

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