كامرون لغانتس: لا يوجد تحسن حتى الآن في غزة وهذا يجب أن يتغير

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعرب
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون الأربعاء عن قلقه لغياب "تحسن" في قطاع غزة الغارق في أزمة إنسانية بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس، وذلك في ختام اجتماع مع عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس.
وقال كامرون عبر منصة إكس إن "هذا يجب أن يتغير"، مشيرا أيضا إلى أن بريطانيا "تشعر بقلق بالغ إزاء احتمال وقوع هجوم عسكري في رفح".
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