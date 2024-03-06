جنوب أفريقيا تطلب من العدل الدولية التحرك لمنع وقوع مجاعة في قطاع غزة

جنوب أفريقيا تطلب من العدل الدولية التحرك لمنع وقوع مجاعة في قطاع غزة
التاريخ
3/6/2024 3:00:35 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت رئاسة جنوب أفريقيا اليوم الأربعاء إن بريتوريا تقدمت بطلب إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراء عاجل لمنع وقوع مجاعة في قطاع غزة.
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