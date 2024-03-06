جنوب أفريقيا تطلب من العدل الدولية التحرك لمنع وقوع مجاعة في قطاع غزة



قالت رئاسة جنوب أفريقيا اليوم الأربعاء إن بريتوريا تقدمت بطلب إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراء عاجل لمنع وقوع مجاعة في قطاع غزة.

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