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بورزين نانافاتي: الإمارات وجهة للاستثمارات الأجنبية ومركزاً دولياً للتجارة

3/6/2024 3:00:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال بورزين نانافاتي، المؤسس والمدير الإداري لشركة «إف بي بي انترناشيونال»، إن دولة الإمارات عززت مكانتها الرائدة العالمية باعتبارها وجهة للاستثمارات الأجنبية ومركزاً دولياً للتجارة في ظل ما توفره من بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال.

وأكد نانافاتي، على جهود دولة الإمارات الرائد في تهيئة بنيتها التحتية والتشريعية لتوفير بيئة استثمارية مرنة ومنفتحة وجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال إلى جميع القطاعات حيث نجحت في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة خلال العام الماضي هي الأكبر في تاريخها رغم حالة عدم اليقين التي سادت الاقتصاد العالمي مع ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة معدلات التضخم.

جاءت تصريحات بورزين نانافاتي، بمناسبة احتفال شركة «إف بي بي انترناشيونال»، بنجاحها للعام العاشر في دولة الإمارات والذي توج بالفوز بجائزة جلوبال سيجا المتميزة 2023-2024.

وحصلت «إف بي بي انترناشيونال»على لقب «أفضل شركة هجرة أسترالية» خلال الحفل الذي أقيم في فندق دوسيت ثاني في دبي أخيرا، وحضر الحفل نجم بوليوود ورجل الأعمال سونيل شيتي الذي أشرف على المناسبة وقدم الجوائز

وقال نانافاتي: «إن هذا التكريم والإقرار بأن شركتنا أفضل شركة هجرة أسترالية ليس فقط مجرد شهادة أو دليل على العمل الجاد الذي تقوم به الشركة، بل يعد أيضاً انعكاس لالتزامنا الثابت بالتميز».

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