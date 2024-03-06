الفيدرالي الأمريكي يرفض تهدئة الأسواق وتحديد موعد خفض أسعار الفائدة

أكد رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول للمشرعين أن البنك المركزي الأمريكي لن يتعجل لخفض أسعار الفائدة حتى يقتنع صناع السياسة النقدية بأنهم فازوا في معركتهم بشأن التضخم، في موقف يشير إلى أن إجراء خفض سعر الفائدة لا يزال بعيداً.

وفي شهادته التي تم إعدادها أمام لجنة بمجلس النواب، الأربعاء، قال رئيس الفيدرالي إنه سيكون من المناسب على الأرجح البدء في خفض تكاليف الاقتراض «في وقت ما هذا العام»، لكنه أوضح أنهم (أي صناع السياسة النقدية) ليسوا مستعدين بعد، بحسب «سي إن بي سي».

وأكد باول أنه يتوقع أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض هذا العام، لكنه ليس مستعداً بعد للتصريح عن موعد محدد.

وفي تصريحات أعدت للإدلاء بها أمام الكونغرس في مبنى الكابيتول هيل يومي الأربعاء والخميس، ترك باول الأجواء ضبابية حول قرار خفض أسعار الفائدة، ولم يحدد موعداً لتغييرها نحو الخفض، مع الإشارة إلى أن معظم المحللين يتوقعون أن يكون الموعد في شهر يونيو.

وقال رئيس الفيدرالي إن صناع السياسة ما زالوا منتبهين للمخاطر التي يشكلها التضخم ولا يريدون أن يتراجعوا بسرعة كبيرة.

لم يؤسس الخطاب لأي أرضية جديدة، تُهدئ الأسواق ويمكن البناء عليها بشأن السياسة النقدية أو التوقعات الاقتصادية للفدرالي.

ومع ذلك، أشار إلى «أننا نعتقد أن سعر الفائدة الخاص بنا من المرجح أن يصل إلى ذروته خلال دورة التشديد هذه»، وفق ما جاء بتصريحات موجزة معدة للإدلاء بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأربعاء.

وقال إنه «عند النظر في أي تعديلات على النطاق المستهدف لسعر الفائدة، سنقوم بعناية بتقييم البيانات الواردة والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر. لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%».

ويوجد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في الكابيتول هيل في أول يومين من شهادته نصف السنوية بشأن السياسة النقدية، ومن المقرر أن يمثل أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الخميس.