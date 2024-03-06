تسلا تخسر ألف سيارة في اليوم والمليارات بسبب انقطاع الطاقة في ألمانيا

قالت شركة تسلا الأمريكية المصنعة للسيارات الكهربائية، الأربعاء، إن توقف العمل في مصنعها في براندنبورغ من جراء العمل التخريبي الذي لحق بإمدادات الطاقة التي تغذي المصنع أسفر عن خسائر مادية بعدة ملايين من اليوروهات.

وقال مدير المصنع أندريه تيريج: «هذا يعني أضراراً اقتصادية بالمليارات لنا».

وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن التكاليف تأتي من عدد المركبات التي لا يمكن إنتاجها خلال انقطاع الطاقة، وبالتالي لا يمكن بيعها.

وأعرب مدير المصنع عن اعتقاده أنه سوف يتم خسارة أكثر من ألف سيارة في اليوم، وافترض أنه سوف يتم إلغاء الإنتاج الأسبوع الجاري على الأقل.

يشار إلى أن الموديل «واي»من تسلا يُصنع في جرونهايده بالقرب من برلين وهو المصنع الذي تمتلكه عملاق السيارات الكهربائية في أوروبا.

وتباع السيارات بنحو 45 ألف يورو وأقل من 60 ألف يورو.

وأضرم مجهولون النار في برج الكهرباء، المسؤول أيضا عن إمدادات الطاقة المغذية لمصنع تسلا. وتتوقع تسلا إلغاء الإنتاج لأيام قليلة أخرى.

من جانبها، أعلنت الشرطة الاتحادية الألمانية اليوم الأربعاء، أنها تلقت خطابا من من جماعة فولكانو اليسارية المتطرفة تعترف بارتكاب الهجوم الذي وقع أمس الثلاثاء على إمدادات الطاقة المغذية لمصنع تسلا، وقالت إنه «صحيح».

وانتقد الملياردير إيلون ماسك الهجوم على مصنعه الوحيد في أوروبا.

وكتب الثلاثاء على منصة إكس، التي يمتلكها أيضا «إيقاف إنتاج السيارات الكهربائية، بدلاً من السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري حماقة شديدة»، مستخدما اللفظة الألمانية لحماقة.