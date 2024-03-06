محمد بن زايد ورئيس سيراليون يبحثان علاقات البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،

وجوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون.. العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

ورحب سموه - خلال استقباله في قصر البحر في أبوظبي - بالرئيس جوليوس مادا بيو .. وبحثا تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وسيراليون بما يخدم أهداف التنمية في البلدين.. مشيراً سموه إلى التوجه الإستراتيجي الإماراتي لتقوية العلاقات التنموية مع القارة الأفريقية بما يعود بالخير والازدهار على الجميع، ودعم دولة الإمارات كل ما يحقق السلام والاستقرار والتنمية في القارة.

من جانبه، عبر فخامة جوليوس مادا بيو، عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حسن الاستقبال وتقديره للدعم الإماراتي لبلاده، مؤكدأ اهتمام جمهورية سيراليون بدفع علاقاتها مع الإمارات إلى الأمام في مختلف المجالات.

حضر مجلس قصر البحر كل من.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين والضيوف.