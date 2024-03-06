الحوثيون يشنون أول «هجوم قاتل» في البحر الأحمر



بلغ خطر الهجمات البحرية الحوثية مرحلة أكثر تهديداً، مع استهداف ناقلة شحن في خليج عدن أسفر عن فقد ثلاثة بحّارة وإصابة أربعة بحروق بالغة، في الهجوم الـ56 الذي تتعرض له قطع بحرية منذ 19 نوفمبر الماضي.



وقال مسؤولان أمريكيان لوكالة «أسوشيتد برس»، إن الهجوم الصاروخي الباليستي المضاد للسفن أودى بحياة ثلاثة من أفراد الطاقم على متن السفينة، وإصابة 4 آخرين.

ولا يزال الحجم الكامل للأضرار التي لحقت بالسفينة «ترو كونفيدانس» غير واضح، لكن الطاقم ترك السفينة وركب على متن قوارب النجاة. وكانت سفينة حربية أمريكية وأخرى من البحرية الهندية في مكان الحادث، وحاولوا المساعدة في جهود الإنقاذ.

ونقلت «رويترز» عن مصدر ملاحي قوله، إن ثلاثة أفراد من طاقم ناقلة البضائع «ترو كونفيدانس» التي ترفع علم باربادوس فقدوا، وأن أربعة آخرين أُصيبوا بحروق خطيرة بعد تعرض السفينة لأضرار قبالة اليمن.

وأبلغت وكالتان بريطانيتان، عن تلقي تقارير تفيد بتعرض سفينة شحن للهجوم جنوب غربي عدن، مع الإبلاغ عن دوي انفجار ودخان ضخم، حيث تحاول سفينة عسكرية هندية في المنطقة تقديم المساعدة.

وأفادت وكالة «أمبري» البريطانية للأمن البحري بأن الناقلة التي تعرضت للهجوم على بعد 57 ميلاً بحرياً جنوب غربي عدن تحمل بضائع، وأن تقارير ذكرت أن عمليات إنقاذ تجري، وأن بعض أفراد الطاقم في زوارق نجاة.

وبحسب الوكالة، فإن السفينة مملوكة لجهة أمريكية وترفع علم باربادوس، حيث أبلغت أن الحوثيين خاطبوا السفينة، وأمروها بتغيير مسارها.



من جهتها، أبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بالواقعة، وقالت إنها تلقت تقريراً عن حادثة على بُعد 54 ميلاً بحرياً جنوب غربي مدينة عدن اليمنية، وقالت إن سفنا بالجوار أبلغت بسماع دوي انفجار قوي، ومشاهدة عمود ضخم من الدخان.