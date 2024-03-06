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نيكي هايلي منافسة ترامب الوحيدة في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين تنسحب من السباق

3/6/2024 2:48:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 3 (كونا) -- أعلنت نيكي هايلي المنافسة الوحيدة للرئيس السابق دونالد ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية اليوم الأربعاء تعليق حملتها الانتخابية وذلك بعد ساعات من ظهور عدم تمكنها من الفوز سوى بأصوات ولاية واحدة خلال "الثلاثاء الكبير" الذي جرت خلاله انتخابات تمهيدية لكلا الحزبين في 15 ولاية أمريكية.
وهنأت هايلي في خطاب وجهته للأمريكيين عموما وقاعدتها الانتخابية خصوصا ترامب على فوزه المحسوم بترشيح الجمهوريين مشيرة إلى أنه "في جميع الأحوال سيكون دونالد ترامب هو المرشح الجمهوري عندما يجتمع مؤتمر حزبنا في يوليو. أهنئه وأتمنى له التوفيق. أتمنى التوفيق لأي شخص يصبح رئيسا لأمريكا. إن بلادنا أغلى من أن تسمح لخلافاتنا بتقسيمنا".
إلا أن هايلي لم تعلن دعمها لترامب بخلاف حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الذي أعلن في يناير الماضي انسحابه من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري ودعمه للرئيس الأمريكي السابق بل دعته إلى العمل على استقطاب الناخبين المعارضين له.
وقالت هايلي "الأمر متروك الآن لدونالد ترامب لكسب أصوات أولئك الذين لم يدعموه في حزبنا وخارجه. وآمل أن يفعل ذلك".
وكان كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب قد حققا فوزا كاسحا في انتخابات "الثلاثاء الكبير" الذي يعد أهم يوم في الانتخابات التمهيدية الرئاسية في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من اكتساح بايدن وترامب فإن "الثلاثاء الكبير" أظهر بعض العلامات على نقاط ضعف محتملة لكلا المرشحين إذ صوت التقدميون (بروغريسيف) في الحزب الديمقراطي بـ "غير ملتزم" وذلك على غرار ما حصل في انتخابات ولاية ميشيغان التمهيدية الأسبوع الماضي التي شهدت اتخاذ 16 بالمائة من الديمقراطيين الموقف نفسه. كما خسر بايدن الانتخابات في واحدة من الأراضي الخاضعة للسيادة الأمريكية رغم عدم أهميتها الانتخابية.
وفيما يتعلق بترامب أظهرت نتائج التصويت في كارولاينا الجنوبية تفضيل سكان الضواحي من خريجي الجامعات حاكمة الولاية وهو على الرغم من أنه لم يكن كاف لتحقيق فوزها إلا أنه أشار إلى وجود ثغرة في قاعدة الرئيس السابق الانتخابية بالولاية. كما شهد الثلاثاء الكبير تحقيق هايلي في ولاية فيرمونت أول فوز لها بعد فوزها في العاصمة واشنطن الأحد الماضي.
وبهذه النتائج يواصل كل من بايدن وترامب سلسلة الانتصارات الكبيرة التي حققاها في جميع الانتخابات التمهيدية التي أجريت في الولايات قبل (الثلاثاء الكبير.)
وتكتسب انتخابات الثلاثاء الكبير جزءا كبيرا من أهميتها لكونها تحتوي على حوالي ثلث المندوبين الذين يحتاجهم المرشح ليكون رسميا مرشحا لحزبه في الانتخابات الرئاسية العامة المقررة في الخامس نوفمبر المقبل.
ومن المقرر أن يعقد الحزب الجمهوري مؤتمره الوطني بين ال15 وال18 يوليو في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن. أما الحزب الديمقراطي فسيعقد مؤتمره الوطني في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي بين ال19 وال22 أغسطس. (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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