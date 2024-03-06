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الامين العام للجامعة العربية: الاونروا تحظى بتقدير عربي لدورها في دعم صمود الشعب الفلسطيني

3/6/2024 2:48:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 6 - 3 (كونا) -- قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط اليوم الاربعاء ان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (اونروا) تحظى بتقدير كبير من الدول العربية نظرا لدورها في دعم صمود الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده أبوالغيط مع وزير الشؤون الخارجية الموريتاني محمد ولد مرزوك رئيس الدورة ال161 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية وذلك في ختام اجتماعات الدورة بالجامعة العربية.
وقال أبو الغيط ان (اونروا) منذ إنشائها تعمل على تعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود ولذلك تستهدفها إسرائيل مضيفا أن للوكالة دور كبير في محو الأمية لدى الشعب الفلسطيني بالكامل.
واكد أبوالغيط انه أرسل رسائل للدول الغربية التي جمدت مساعدتها ل (اونروا) لمناشدتها للعودة مجددا لدعم الوكالة ورغم أنه لا توجد مؤشرات على العودة قريبا فان الأخلاقيات والظروف المحيطة بالشعب الفلسطيني ستدفعهم لإعادة الدعم للوكالة.
كما اكد ان الجانب الإسرائيلي يحاول محاربة الوكالة وإحدى الوسائل لذلك محاولة اتهامها بأن موظفين بها شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر.
وردا على سؤال بشأن قرارات الدورة ال161 قال أبوالغيط إن ثمانية قرارات صدرت عن اجتماع اليوم تغطي كل جوانب الصراع العربي - الإسرائيلي وان ثمة إضافات على القرارات السابقة وهي قرارات تكشف فلسفة العمل العربي المشترك.
وأضاف إن تقرير المندوبين الخاص بسبل التحرك العربي بشأن القضية الفلسطينية وزع منذ أيام قليلة وأرسلت صياغته لدراسته من جانب كل دولة.
وشدد على انه "لا يجب أن يفوتنا أن ثمة لجنة تواصل أو اتصال وزارية شكلت من القمة العربية الإسلامية في الرياض في نوفمبر الماضي وقامت بكثير من الزيارات" مضيفا ان هذه اللجنة مازالت موجودة وقد تنشط في أيام.
وقال "لقد عقد الوزراء اجتماعا تشاوريا لمناقشة قضايا محددة حضره كل وزير على حدة من دون أي معاونين أو مساعدين وبالتالي أتاح ذلك فرصة كبيرة لتبادل الآراء الصريحة والتحدث في كل المسائل منها مسألة إثيوبيا ومذكرة التفاهم بينها وبين إقليم أرض الصومال".
وأشار إلى صدور قرار من الوزراء تحت عنوان "دعم جمهورية الصومال الفيدرالية" وقرار بشأن الاتفاق بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال لافتا الى تكليف المجلس الوزاري الرئاسة بتحركات قادمة في الأسابيع المقبلة في هذا الملف.
وقال ان الوزراء بحثوا قرار الأرجنتين عزمها فتح سفارة بالقدس كاشفا عن ان ثمة تحليلات بهذا الشأن تم طرحها لفهم دوافع القرار الأرجنتيني بشأن هذا الموضوع.
وأضاف" لقد جرى ايضا بحث مسألة لجوء الفلسطينيين والجامعة العربية للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وتعزيز الجهود في هذا الصدد وكذلك الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا في المحكمة وامكانية المساهمة في دعمها والمساهمة في كشف ما وقع من مذابح وعملية الإبادة التي تمارسها إسرائيل".
وأوضح أنه جرى في الاجتماع بحث تنظيم العمل للمجموعة العربية معتبرا ان الاجتماع التشاوري كان له فائدة كبيرة تدعو الجميع للتمسك بهذا النهج.
وقال إن وزراء الخارجية العرب سلموا كلماتهم للأمانة العامة للجامعة العربية بناء على توافق بينهم للتركيز على كلمة وزير خارجية فلسطين تضامنا مع الشعب الفلسطيني إضافة إلى كلمات الأمين العام والرئاستين الحالية والسابقة للدورة.
وكشف عن أن اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون العربية المنبثقة من مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري أكدت في اجتماعها اليوم أنها رصدت تطورات إيجابية في العلاقات بين تركيا والدول العربية وقررت الإبقاء على مراقبة هذا التطور الإيجابي واستمرار عمل هذه اللجنة في المتابعة.
من جانبه قال وزير خارجية موريتانيا محمد سالم ولد مرزوك "إنه جرى إدانة ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لاستخدام كل السبل المتاحة من قبل كل الدول من تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار".
وأضاف "أنه لا حل إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وكل بلد عربي يتحرك لتكثيف الضغط من أجل إنهاء الأزمة" مشددا على القطاع القانوني بالجامعة العربية يعمل على هذا الملف.
وقال "سنركز مع الأمانة العامة للجامعة العربية وأعضاء المجلس على معالجة قضية العرب المركزية وهي القضية الفلسطينية وبخاصة الوضع الحالي تجاه حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق ولقد تمكنا بفضل تعاون الدول الأعضاء والأمانة العامة من اتخاذ قرارات مهمة بهذا الشأن".
وترأس وفد دولة الكويت الى اجتماعات الدورة ال161 وزير الخارجية عبدالله اليحيا وضم كلا من المندوب الدائم لدى الجامعة العربية السفير طلال المطيري ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية الوزير المفوض نواف الأحمد. (النهاية)

م م / م ف م / ف ا س




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