الامين العام للجامعة العربية: الاونروا تحظى بتقدير عربي لدورها في دعم صمود الشعب الفلسطيني

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 6 - 3 (كونا) -- قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط اليوم الاربعاء ان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (اونروا) تحظى بتقدير كبير من الدول العربية نظرا لدورها في دعم صمود الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده أبوالغيط مع وزير الشؤون الخارجية الموريتاني محمد ولد مرزوك رئيس الدورة ال161 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية وذلك في ختام اجتماعات الدورة بالجامعة العربية.
وقال أبو الغيط ان (اونروا) منذ إنشائها تعمل على تعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود ولذلك تستهدفها إسرائيل مضيفا أن للوكالة دور كبير في محو الأمية لدى الشعب الفلسطيني بالكامل.
واكد أبوالغيط انه أرسل رسائل للدول الغربية التي جمدت مساعدتها ل (اونروا) لمناشدتها للعودة مجددا لدعم الوكالة ورغم أنه لا توجد مؤشرات على العودة قريبا فان الأخلاقيات والظروف المحيطة بالشعب الفلسطيني ستدفعهم لإعادة الدعم للوكالة.
كما اكد ان الجانب الإسرائيلي يحاول محاربة الوكالة وإحدى الوسائل لذلك محاولة اتهامها بأن موظفين بها شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر.
وردا على سؤال بشأن قرارات الدورة ال161 قال أبوالغيط إن ثمانية قرارات صدرت عن اجتماع اليوم تغطي كل جوانب الصراع العربي - الإسرائيلي وان ثمة إضافات على القرارات السابقة وهي قرارات تكشف فلسفة العمل العربي المشترك.
وأضاف إن تقرير المندوبين الخاص بسبل التحرك العربي بشأن القضية الفلسطينية وزع منذ أيام قليلة وأرسلت صياغته لدراسته من جانب كل دولة.
وشدد على انه "لا يجب أن يفوتنا أن ثمة لجنة تواصل أو اتصال وزارية شكلت من القمة العربية الإسلامية في الرياض في نوفمبر الماضي وقامت بكثير من الزيارات" مضيفا ان هذه اللجنة مازالت موجودة وقد تنشط في أيام.
وقال "لقد عقد الوزراء اجتماعا تشاوريا لمناقشة قضايا محددة حضره كل وزير على حدة من دون أي معاونين أو مساعدين وبالتالي أتاح ذلك فرصة كبيرة لتبادل الآراء الصريحة والتحدث في كل المسائل منها مسألة إثيوبيا ومذكرة التفاهم بينها وبين إقليم أرض الصومال".
وأشار إلى صدور قرار من الوزراء تحت عنوان "دعم جمهورية الصومال الفيدرالية" وقرار بشأن الاتفاق بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال لافتا الى تكليف المجلس الوزاري الرئاسة بتحركات قادمة في الأسابيع المقبلة في هذا الملف.
وقال ان الوزراء بحثوا قرار الأرجنتين عزمها فتح سفارة بالقدس كاشفا عن ان ثمة تحليلات بهذا الشأن تم طرحها لفهم دوافع القرار الأرجنتيني بشأن هذا الموضوع.
وأضاف" لقد جرى ايضا بحث مسألة لجوء الفلسطينيين والجامعة العربية للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وتعزيز الجهود في هذا الصدد وكذلك الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا في المحكمة وامكانية المساهمة في دعمها والمساهمة في كشف ما وقع من مذابح وعملية الإبادة التي تمارسها إسرائيل".
وأوضح أنه جرى في الاجتماع بحث تنظيم العمل للمجموعة العربية معتبرا ان الاجتماع التشاوري كان له فائدة كبيرة تدعو الجميع للتمسك بهذا النهج.
وقال إن وزراء الخارجية العرب سلموا كلماتهم للأمانة العامة للجامعة العربية بناء على توافق بينهم للتركيز على كلمة وزير خارجية فلسطين تضامنا مع الشعب الفلسطيني إضافة إلى كلمات الأمين العام والرئاستين الحالية والسابقة للدورة.
وكشف عن أن اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون العربية المنبثقة من مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري أكدت في اجتماعها اليوم أنها رصدت تطورات إيجابية في العلاقات بين تركيا والدول العربية وقررت الإبقاء على مراقبة هذا التطور الإيجابي واستمرار عمل هذه اللجنة في المتابعة.
من جانبه قال وزير خارجية موريتانيا محمد سالم ولد مرزوك "إنه جرى إدانة ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لاستخدام كل السبل المتاحة من قبل كل الدول من تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار".
وأضاف "أنه لا حل إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وكل بلد عربي يتحرك لتكثيف الضغط من أجل إنهاء الأزمة" مشددا على القطاع القانوني بالجامعة العربية يعمل على هذا الملف.
وقال "سنركز مع الأمانة العامة للجامعة العربية وأعضاء المجلس على معالجة قضية العرب المركزية وهي القضية الفلسطينية وبخاصة الوضع الحالي تجاه حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق ولقد تمكنا بفضل تعاون الدول الأعضاء والأمانة العامة من اتخاذ قرارات مهمة بهذا الشأن".
وترأس وفد دولة الكويت الى اجتماعات الدورة ال161 وزير الخارجية عبدالله اليحيا وضم كلا من المندوب الدائم لدى الجامعة العربية السفير طلال المطيري ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية الوزير المفوض نواف الأحمد. (النهاية)
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