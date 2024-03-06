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وزيرا خارجية الأردن والولايات المتحدة يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة

3/6/2024 2:48:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 6 - 3 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء الجهود المبذولة للتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة ومفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين وجهود إيصال مساعدات إنسانية كافية وعاجلة لجميع أنحاء القطاع.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان أن الصفدي أكد خلال اتصال هاتفي تلقاه من بلينكن ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار ووقف العدوان وفتح جميع المعابر لإدخال ما يكفي من مساعدات لمواجهة الكارثة الإنسانية التي يواجهها القطاع.
وشدد الصفدي على ضرورة رفع الكيان الإسرائيلي المحتل القيود التي يفرضها على حرية العبادة ووصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك وضرورة منع اقتحامات المقدسات.
وذكر البيان أن الجانبين توافقا على أن حجم المساعدات التي تصل إلى غزة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات القطاع داعين إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية وفاعلة لإيصال مساعدات كافية وضمان وصولها إلى جميع أنحاء القطاع.
وبحث الجانبين التطورات في المفاوضات الجارية للتوصل لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين وهدنة إنسانية تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار بوساطة أمريكية ومصرية وقطرية.
كما ناقش الجانبين الأوضاع في القدس ومقدساتها وشددا على ضرورة عدم التصعيد فيها خصوصا على أبواب شهر رمضان الفضيل واتفقا على استمرار التنسيق من أجل عدم التصعيد في المقدسات وضمان حق المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية.
وأكد الصفدي وبلينكن بحسب البيان على استمرار العمل من أجل تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين. (النهاية)

ع م ن / ر س



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