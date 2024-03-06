وزيرا خارجية الأردن والولايات المتحدة يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 6 - 3 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء الجهود المبذولة للتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة ومفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين وجهود إيصال مساعدات إنسانية كافية وعاجلة لجميع أنحاء القطاع.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان أن الصفدي أكد خلال اتصال هاتفي تلقاه من بلينكن ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار ووقف العدوان وفتح جميع المعابر لإدخال ما يكفي من مساعدات لمواجهة الكارثة الإنسانية التي يواجهها القطاع.
وشدد الصفدي على ضرورة رفع الكيان الإسرائيلي المحتل القيود التي يفرضها على حرية العبادة ووصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك وضرورة منع اقتحامات المقدسات.
وذكر البيان أن الجانبين توافقا على أن حجم المساعدات التي تصل إلى غزة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات القطاع داعين إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية وفاعلة لإيصال مساعدات كافية وضمان وصولها إلى جميع أنحاء القطاع.
وبحث الجانبين التطورات في المفاوضات الجارية للتوصل لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين وهدنة إنسانية تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار بوساطة أمريكية ومصرية وقطرية.
كما ناقش الجانبين الأوضاع في القدس ومقدساتها وشددا على ضرورة عدم التصعيد فيها خصوصا على أبواب شهر رمضان الفضيل واتفقا على استمرار التنسيق من أجل عدم التصعيد في المقدسات وضمان حق المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية.
وأكد الصفدي وبلينكن بحسب البيان على استمرار العمل من أجل تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين. (النهاية)
ع م ن / ر س
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