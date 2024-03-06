Thursday, 07 March 2024 12:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: لن نتسرع في خفض أسعار الفائدة قبل ضمان استدامة انخفاض التضخم

3/6/2024 2:48:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 3 (كونا) -- قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول اليوم الأربعاء إن صناع السياسة النقدية بالولايات المتحدة لن يتسرعوا في البدء بخفض نطاق أسعار الفائدة قبل التيقن من انخفاض التضخم في البلاد بوتيرة ثابتة.
وقال باول في تصريحات معدة للإدلاء بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب "لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 بالمئة".
ويتواجد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في الكابيتول هيل في أول يومين من شهادته نصف السنوية حول السياسة النقدية. ومن المقرر أن يمثل أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الخميس.
وتوقع رئيس البنك المركزي الأمريكي أن "يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى ذروته خلال دورة التشديد هذه" موضحا "إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع فمن المرجح أن يكون من المناسب البدء في تخفيف قيود السياسة في وقت ما من هذا العام".
إلا أنه أشار إلى أن "التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة والتقدم المستمر نحو هدف التضخم البالغ 2 بالمئة غير مضمون".
وكانت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة التي تتحكم بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد صوتت خلال اجتماعها في يناير على إبقاء أسعار الفائدة ثابتا عند نطاق يتراوح بين 25ر5 إلى 5ر5 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ 22 عاما.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة التابعة للبنك المركزي الأمريكي اجتماعها التالي يومي 19 و20 مارس الجاري حيث من المتوقع أن تقرر الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة للمرة الخامسة على التوالي.
ويتوقع معظم المستثمرين حاليا أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في يونيو المقبل كما يرجحون إجراء ثلاثة إلى أربعة تخفيضات هذا العام وهو تحول جذري عن توقعاتهم بداية عام 2024 الجاري التي رجحت إقرار البنك المركزي الأمريكي ستة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام بدءا من مارس.
وقام صناع السياسة برفع أسعار الفائدة بشكل حاد خلال العامين الماضيين بحيث أقروا 11 زيادة في أسعار الفائدة على أمل القضاء على التضخم وتهدئة الاقتصاد ففي غضون 16 شهرا فقط ارتفعت أسعار الفائدة من ما يقرب من الصفر إلى أكثر من 5 بالمئة وهي أسرع وتيرة تشديد للسياسة النقدية الأمريكية منذ ثمانينيات القرن الماضي. (النهاية)

ر س ر / ه س ص



MENAFN06032024000071011013ID1107944483

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث