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احتفالية يوم الأديب الكويتي الـ15 تشهد تكريم الفنان سعد الفرج و(الوطني للثقافة) يشيد بمسيرته الفنية

3/6/2024 2:48:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 3 (كونا) -- أشاد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اليوم الأربعاء بمسيرة الفنان الكويتي سعد الفرج وما قدمه من أعمال متميزة أثرت الساحة الفنية الكويتية والخليجية.
جاء ذلك في كلمة للأمين العام للمجلس الدكتور محمد الجسار ألقاها نيابة عن وزير الإعلام والثقافة رئيس (الوطني للثقافة) عبدالرحمن المطيري خلال احتفالية يوم الأديب الكويتي الـ15 التي نظمتها جامعة الكويت ممثلة في اللجنة الثقافية التابعة لقسم اللغة العربية وآدابها برعاية الوزير.
وأضاف الجسار أن تكريم الفنان الفرج "مستحق نظير ما قدمه لخدمة الفن والأدب خلال مسيرته المسرحية والفنية".
وذكر أن "الفرج يعد نموذجا للفنان الذي يعي قيمة الفن ودوره في المجتمع إذ حرص على التطرق لقضايا مجتمعه ووطنه وأمته وأدرك عمقها وطرح الحلول الإيجابية لها".
ولفت إلى أن "الفرج يتميز بأسلوب فني خاص ويمتلك العديد من الأدوات لتجسيد الشخصيات التي يمثلها أو يتناولها فضلا عن محافظته على تواجده السينمائي والتلفزيوني والإذاعي".
بدوره أعرب الفنان سعد الفرج في تصريح صحفي عن "الفخر والاعتزاز" بتكريمه من قبل جامعة الكويت وهذا "مؤشر على أنني أسير في الطريق الصحيح" معربا عن شكره وعرفانه لكل القائمين على هذه الاحتفالية.
وشهدت الاحتفالية عرضا مرئيا لأدباء وفنانين من دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي عبروا فيها عن تقديرهم للفنان المحتفى به وبإنجازاته كما تم عرض بعض الأعمال التي شارك في كتابتها أو العمل بها ومن أبرزها مسرحية (حرم سعادة الوزير) و(حامي الديار) و(ضحية بيت العز) و(دقت الساعة).
ويعد الفنان سعد الفرج من أبرز رواد السينما الكويتية منذ فيلم (بس يا بحر) وصولا إلى فيلم (تورا بورا) وعدد آخر من الإنتاجات السينمائية التي رسخت حضوره وبصمته ومسيرته الفنية الشاملة المقرونة بالإبداع والتفرد.
جدير بالذكر أن مهرجان الكويت المسرحي الـ23 والمستمر حتى بعد غد اختار "صاحب (الكاريزما) التي لا مثيل لها الأستاذ والفنان القدير سعد الفرج كشخصية لدورته الحالية" بحسب تصريح سابق للأمين العام المساعد لقطاع الفنون في (الوطني للثقافة) مساعد الزامل. (النهاية)

ف ر /


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