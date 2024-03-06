احتفالية يوم الأديب الكويتي الـ15 تشهد تكريم الفنان سعد الفرج و(الوطني للثقافة) يشيد بمسيرته الفنية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 3 (كونا) -- أشاد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اليوم الأربعاء بمسيرة الفنان الكويتي سعد الفرج وما قدمه من أعمال متميزة أثرت الساحة الفنية الكويتية والخليجية.
جاء ذلك في كلمة للأمين العام للمجلس الدكتور محمد الجسار ألقاها نيابة عن وزير الإعلام والثقافة رئيس (الوطني للثقافة) عبدالرحمن المطيري خلال احتفالية يوم الأديب الكويتي الـ15 التي نظمتها جامعة الكويت ممثلة في اللجنة الثقافية التابعة لقسم اللغة العربية وآدابها برعاية الوزير.
وأضاف الجسار أن تكريم الفنان الفرج "مستحق نظير ما قدمه لخدمة الفن والأدب خلال مسيرته المسرحية والفنية".
وذكر أن "الفرج يعد نموذجا للفنان الذي يعي قيمة الفن ودوره في المجتمع إذ حرص على التطرق لقضايا مجتمعه ووطنه وأمته وأدرك عمقها وطرح الحلول الإيجابية لها".
ولفت إلى أن "الفرج يتميز بأسلوب فني خاص ويمتلك العديد من الأدوات لتجسيد الشخصيات التي يمثلها أو يتناولها فضلا عن محافظته على تواجده السينمائي والتلفزيوني والإذاعي".
بدوره أعرب الفنان سعد الفرج في تصريح صحفي عن "الفخر والاعتزاز" بتكريمه من قبل جامعة الكويت وهذا "مؤشر على أنني أسير في الطريق الصحيح" معربا عن شكره وعرفانه لكل القائمين على هذه الاحتفالية.
وشهدت الاحتفالية عرضا مرئيا لأدباء وفنانين من دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي عبروا فيها عن تقديرهم للفنان المحتفى به وبإنجازاته كما تم عرض بعض الأعمال التي شارك في كتابتها أو العمل بها ومن أبرزها مسرحية (حرم سعادة الوزير) و(حامي الديار) و(ضحية بيت العز) و(دقت الساعة).
ويعد الفنان سعد الفرج من أبرز رواد السينما الكويتية منذ فيلم (بس يا بحر) وصولا إلى فيلم (تورا بورا) وعدد آخر من الإنتاجات السينمائية التي رسخت حضوره وبصمته ومسيرته الفنية الشاملة المقرونة بالإبداع والتفرد.
جدير بالذكر أن مهرجان الكويت المسرحي الـ23 والمستمر حتى بعد غد اختار "صاحب (الكاريزما) التي لا مثيل لها الأستاذ والفنان القدير سعد الفرج كشخصية لدورته الحالية" بحسب تصريح سابق للأمين العام المساعد لقطاع الفنون في (الوطني للثقافة) مساعد الزامل. (النهاية)
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