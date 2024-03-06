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وقفة احتجاجية امام الخارجية البلجيكية تطالب بروكسل بإصدار عقوبات على الكيان الاسرائيلي

3/6/2024 2:48:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 6 - 3 (كونا) -- تجمع مساء اليوم الاربعاء عدد من أفراد الجاليات الفلسطينية والعربية إضافة الى مواطنين بلجيكيين ومناصرين للقضية الفلسطينية امام مبنى وزارة الخارجية البلجيكية في بروكسل رافعين اعلاما وشعارات تطالب الوزارة بالتحرك تجاه نصرة الشعب الفلسطيني.
وجاء تنظيم الوقفة بمبادرة من جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية والتي قال رئيسها حمدان الضميري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) "نحن هنا للمرة الثانية منذ الاعتداء على غزة لنطلب من بلجيكا من خلال خارجيتها اتخاذ خطوات ملموسة وعملية ضد ما يجري في غزة من ابادة جماعية".
واضاف الضميري ان بلجيكا باعتبارها رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي بإمكانها ان تقطع علاقاتها مع الكيان الاسرائيلي المحتل عبر طرد سفيره في بروكسل وان تستدعي سفيرها الى بروكسل".
وتضمنت المطالبات حسب الضميري "ان تضع بلجيكا على جدول اعمال الدبلوماسية الاوروبية تجميد وانهاء العمل باتفاق الشراكة الاوروبية مع الكيان المحتل في اقرب فرصة ممكنة".
من جهته قال رئيس جمعية (الحرية والسلام) البلجيكية لودو دو برابندرفليد ان الوقفة تهدف الى "حث الحكومة البلجيكية على العمل لايجاد حل لوقف فوري لاطلاق النار وفرض حظر اقتصادي على الكيان الاسرائيلي المحتل يتضمن وقف بيع الاسلحة والمواد المستعملة في قتل وتجويع الفلسطينيين".
واضاف دو برابندرفليد ان ما يحصل اليوم هو "جريمة ابادة جماعية كاملة الاركان ولا بد من وقفها".
يذكر ان بلجيكا تسلمت منذ يناير الماضي الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي الامر الذي يخول لها تحديد اولويات جداول اعمال مختلف الاجتماعات الاوروبية ما يعطيها حيزا من الحرية والتحرك تجاه طرح ما تراه مناسبا من القضايا الدولية والاقليمية. (النهاية)

ح ت ص / ر ج



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