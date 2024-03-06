وقفة احتجاجية امام الخارجية البلجيكية تطالب بروكسل بإصدار عقوبات على الكيان الاسرائيلي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 6 - 3 (كونا) -- تجمع مساء اليوم الاربعاء عدد من أفراد الجاليات الفلسطينية والعربية إضافة الى مواطنين بلجيكيين ومناصرين للقضية الفلسطينية امام مبنى وزارة الخارجية البلجيكية في بروكسل رافعين اعلاما وشعارات تطالب الوزارة بالتحرك تجاه نصرة الشعب الفلسطيني.
وجاء تنظيم الوقفة بمبادرة من جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية والتي قال رئيسها حمدان الضميري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) "نحن هنا للمرة الثانية منذ الاعتداء على غزة لنطلب من بلجيكا من خلال خارجيتها اتخاذ خطوات ملموسة وعملية ضد ما يجري في غزة من ابادة جماعية".
واضاف الضميري ان بلجيكا باعتبارها رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي بإمكانها ان تقطع علاقاتها مع الكيان الاسرائيلي المحتل عبر طرد سفيره في بروكسل وان تستدعي سفيرها الى بروكسل".
وتضمنت المطالبات حسب الضميري "ان تضع بلجيكا على جدول اعمال الدبلوماسية الاوروبية تجميد وانهاء العمل باتفاق الشراكة الاوروبية مع الكيان المحتل في اقرب فرصة ممكنة".
من جهته قال رئيس جمعية (الحرية والسلام) البلجيكية لودو دو برابندرفليد ان الوقفة تهدف الى "حث الحكومة البلجيكية على العمل لايجاد حل لوقف فوري لاطلاق النار وفرض حظر اقتصادي على الكيان الاسرائيلي المحتل يتضمن وقف بيع الاسلحة والمواد المستعملة في قتل وتجويع الفلسطينيين".
واضاف دو برابندرفليد ان ما يحصل اليوم هو "جريمة ابادة جماعية كاملة الاركان ولا بد من وقفها".
يذكر ان بلجيكا تسلمت منذ يناير الماضي الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي الامر الذي يخول لها تحديد اولويات جداول اعمال مختلف الاجتماعات الاوروبية ما يعطيها حيزا من الحرية والتحرك تجاه طرح ما تراه مناسبا من القضايا الدولية والاقليمية. (النهاية)
ح ت ص / ر ج
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