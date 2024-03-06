الرئيس البرازيلي: ما يحدث في غزة إبادة جماعية حقيقية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 6 - 3 (كونا) -- قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الأربعاء إن ما يحدث في غزة إبادة جماعية حقيقية مشددا على ان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب ان يتحرك لوقف العنف وتوصيل المساعدات الإنسانية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني الزائر بيدرو سانشيز في العاصمة البرازيلية برازيليا نقله التلفزيون الاسباني الرسمي في إطار زيارة سانشيز للبرازيل.
وأضاف دا سيلفا ان الصور الأخيرة المرعبة والوحشية في غزة تؤكد على ان ما يحدث هو "إبادة جماعية حقيقية لا يمكن ان تستمر" راح ضحيتها أكثر من 30 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال والمدنيين مشددا على ان مجلس الأمن لا يمكن ان يبقى مكتوف الأيدي أمام ما يحصل.
وأكد على ان البرازيل تتبنى رؤية نشطة لإيجاد السلام في فلسطين وأوكرانيا وروسيا مشيرا إلى الحاجة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
من جانبه أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ان "هناك وبعد مقتل أكثر من 30 ألف شخص شكوك أكثر من أن إسرائيل تتقاعس عن الالتزام بالقانون الإنساني الدولي".
وقال ان إسبانيا وضمن إطار سعيها لإيجاد الحلول طالبت بانهاء العنف في غزة بشكل عاجل واقترحت عقد مؤتمر للسلام يعترف فيه المجتمع الدولي بالدولتين الفلسطينية والإسرائيلية في حين أكد ان إسبانيا والبرازيل تعملان معا لتطبيق ذلك الحل.
وبدأ سانشيز اليوم زيارته الرسمية الأولى للبرازيل في إطار جولة تشمل تشيلي بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات ولاسيما العلاقات التجارية. (النهاية)
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