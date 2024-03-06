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الرئيس البرازيلي: ما يحدث في غزة إبادة جماعية حقيقية

3/6/2024 2:48:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 6 - 3 (كونا) -- قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الأربعاء إن ما يحدث في غزة إبادة جماعية حقيقية مشددا على ان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب ان يتحرك لوقف العنف وتوصيل المساعدات الإنسانية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني الزائر بيدرو سانشيز في العاصمة البرازيلية برازيليا نقله التلفزيون الاسباني الرسمي في إطار زيارة سانشيز للبرازيل.
وأضاف دا سيلفا ان الصور الأخيرة المرعبة والوحشية في غزة تؤكد على ان ما يحدث هو "إبادة جماعية حقيقية لا يمكن ان تستمر" راح ضحيتها أكثر من 30 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال والمدنيين مشددا على ان مجلس الأمن لا يمكن ان يبقى مكتوف الأيدي أمام ما يحصل.
وأكد على ان البرازيل تتبنى رؤية نشطة لإيجاد السلام في فلسطين وأوكرانيا وروسيا مشيرا إلى الحاجة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
من جانبه أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ان "هناك وبعد مقتل أكثر من 30 ألف شخص شكوك أكثر من أن إسرائيل تتقاعس عن الالتزام بالقانون الإنساني الدولي".
وقال ان إسبانيا وضمن إطار سعيها لإيجاد الحلول طالبت بانهاء العنف في غزة بشكل عاجل واقترحت عقد مؤتمر للسلام يعترف فيه المجتمع الدولي بالدولتين الفلسطينية والإسرائيلية في حين أكد ان إسبانيا والبرازيل تعملان معا لتطبيق ذلك الحل.
وبدأ سانشيز اليوم زيارته الرسمية الأولى للبرازيل في إطار جولة تشمل تشيلي بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات ولاسيما العلاقات التجارية. (النهاية)

ه ن د / ف ا س



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