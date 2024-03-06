اختتام اجتماع اللجنة العامة للمواصفات التابعة لهيئة التقييس الخليجية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 6 - 3 (كونا) -- اختتم اليوم الاربعاء الاجتماع ال41 للجنة العامة للمواصفات التابعة لهيئة التقييس الخليجية بمشاركة جميع الأعضاء من مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي استمر يومين.
وأشاد رئيس اللجنة مدير إدارة المواصفات والمقاييس بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس المهندس جبر النعيمي بالجهود الحثيثة التي تبذل والمتابعة الدؤوبة والمخلصة والتنسيق المستمر في كل ما من شأنه تطوير العمل الخليجي المشترك تنفيذا لتوجيهات رؤساء هيئات التقييس الخليجية خاصة في مجال إعداد وتطوير المواصفات القياسية الخليجية واللوائح الفنية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف النعيمي ان المواصفات القياسية تعد وسيلة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم سلامة وجودة كافة السلع ومطابقتها للمواصفات الخليجية والعالمية وصولا إلى مرحلة الريادة التي تنشدها دول مجلس التعاون.
وناقش الاجتماع جملة من المواضيع حيث استعرض ما تم بشأن توصيات الاجتماع ال40 للجنة وقرارات المجلس الفني ال57 لهيئة التقييس الخليجية والذي استضافته الدوحة.
كما ناقش الاجتماع مذكرة هيئة التقييس بشأن مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وتعديلاتها واستعراض مذكرة أخرى لهيئة التقييس الخليجية بشأن أعمال اللجان الفنية للمواصفات.
وبحث الاجتماع كذلك مذكرة بشأن أعمال الترجمة للوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية بالإضافة الى مناقشة مذكرة هيئة التقييس الخليجية بشأن مخرجات الورشة الفنية لتطوير إجراءات المصادقة على شهادات المطابقة الخليجية للمركبات. (النهاية)
س س س / ر ج
MENAFN06032024000071011013ID1107944479
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.