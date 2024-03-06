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اختتام اجتماع اللجنة العامة للمواصفات التابعة لهيئة التقييس الخليجية

3/6/2024 2:48:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 6 - 3 (كونا) -- اختتم اليوم الاربعاء الاجتماع ال41 للجنة العامة للمواصفات التابعة لهيئة التقييس الخليجية بمشاركة جميع الأعضاء من مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي استمر يومين.
وأشاد رئيس اللجنة مدير إدارة المواصفات والمقاييس بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس المهندس جبر النعيمي بالجهود الحثيثة التي تبذل والمتابعة الدؤوبة والمخلصة والتنسيق المستمر في كل ما من شأنه تطوير العمل الخليجي المشترك تنفيذا لتوجيهات رؤساء هيئات التقييس الخليجية خاصة في مجال إعداد وتطوير المواصفات القياسية الخليجية واللوائح الفنية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف النعيمي ان المواصفات القياسية تعد وسيلة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم سلامة وجودة كافة السلع ومطابقتها للمواصفات الخليجية والعالمية وصولا إلى مرحلة الريادة التي تنشدها دول مجلس التعاون.
وناقش الاجتماع جملة من المواضيع حيث استعرض ما تم بشأن توصيات الاجتماع ال40 للجنة وقرارات المجلس الفني ال57 لهيئة التقييس الخليجية والذي استضافته الدوحة.
كما ناقش الاجتماع مذكرة هيئة التقييس بشأن مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وتعديلاتها واستعراض مذكرة أخرى لهيئة التقييس الخليجية بشأن أعمال اللجان الفنية للمواصفات.
وبحث الاجتماع كذلك مذكرة بشأن أعمال الترجمة للوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية بالإضافة الى مناقشة مذكرة هيئة التقييس الخليجية بشأن مخرجات الورشة الفنية لتطوير إجراءات المصادقة على شهادات المطابقة الخليجية للمركبات. (النهاية)

س س س / ر ج



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