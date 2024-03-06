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وزير الشؤون لـ(كونا): تدشين التصويت الإلكتروني في انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

3/6/2024 2:48:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 3 (كونا) -- أعلن وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح اليوم الأربعاء تدشين أول تجربة لعملية التصويت الإلكتروني في انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية للمساهمين ممن يحق لهم التصويت.
وقال وزير (الشؤون) في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال تفقده سير عميلة انتخاب أعضاء مجلس إدارة جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية التي جرت وفق آلية التصويت الإلكتروني الجديدة إن "وزارة الشؤون ممثلة في إدارة شؤون العضوية وشهر الجمعيات والاتحادات التعاونية وبالتعاون مع إدارة الحاسب الآلي قد دشنت اليوم أول تجربة لعملية التصويت الإلكتروني في انتخابات الجمعيات التعاونية".
وأضاف أن "التصويت الإلكتروني سيتيح للمساهمين في الجمعيات اختيار مرشحيهم لعضوية مجالس إداراتها بسهولة ويسر وذلك في إطار الحرص (الشؤون) على تطوير العملية الانتخابية وإكسابها المزيد من الشفافية عبر كوادر وطنية عملت بجد وإخلاص تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بشأن ميكنة جميع الخدمات التى تقدمها الوزارة".
وأوضح أن من شأن الآلية الجديدة الحد من الأوراق الباطلة وتسهيل عملية التصويت بما يواكب خطة الوزارة في سبيل ميكنة خدماتها ورقمنتها.
وأشار وزير الشؤون إلى أنه سيتم تعميم التجربة في جميع انتخابات الجمعيات التعاونية في الفترة المقبلة مشيدا ب"دور العناصر الوطنية التي تسھم بفاعلية وكفاءة كبيرة في عملية التحول الرقمي". (النهاية)

م ذ / م ص ع



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