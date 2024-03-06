وفاة 4 مهاجرين غير قانونيين في محاولتهم الوصول إلى إسبانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 6 - 3 (كونا) -- قال التلفزيون الإسباني الرسمي اليوم الأربعاء ان أربعة مهاجرين "غير قانونيين" توفوا لدى محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الإسبانية فيما تم إنقاذ 64 آخرين.
وأضاف ان المهاجرين الأربعة توفوا خلال الرحلة إلى إسبانيا في قارب كان يحمل 68 مهاجرا بينهم 53 رجلا وامرأتين وثمانية أطفال ورضيع بالإضافة إلى الضحايا الأربعة.
وأوضح ان قوات خفر السواحل الإسبانية اعترضت القارب قبالة شواطئ جزيرة (إل هييرو) التابعة لأرخبيل (جزر الكناري) في المحيط الأطلسي مشيرا إلى انه تم نقل 23 مهاجرا إلى مستشفى الجزيرة لتقديم الرعاية الصحية العاجلة.
ويشير تقرير (مراقبة الحق في الحياة 2023) الذي أعدته منظمة (كاميناندو فرونتيراس) الإسبانية التي تدافع عن حقوق المهاجرين ان 6618 شخصا لقوا حتفهم في محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الإسبانية في عام 2023 بمتوسط 18 وفاة يوميا.
من جانبها قالت وزارة الداخلية الإسبانية في أحدث بيان لها ان 55618 مهاجرا "غير قانوني" وصلوا إلى إسبانيا عن طريق البحر في عام 2023 فيما بلغ عددهم 28930 مهاجرا في عام 2022 ما يمثل نموا قدره 3ر92 في المئة. (النهاية)
ه ن د / ر س
MENAFN06032024000071011013ID1107944477
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.