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وفاة 4 مهاجرين غير قانونيين في محاولتهم الوصول إلى إسبانيا

3/6/2024 2:48:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 6 - 3 (كونا) -- قال التلفزيون الإسباني الرسمي اليوم الأربعاء ان أربعة مهاجرين "غير قانونيين" توفوا لدى محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الإسبانية فيما تم إنقاذ 64 آخرين.
وأضاف ان المهاجرين الأربعة توفوا خلال الرحلة إلى إسبانيا في قارب كان يحمل 68 مهاجرا بينهم 53 رجلا وامرأتين وثمانية أطفال ورضيع بالإضافة إلى الضحايا الأربعة.
وأوضح ان قوات خفر السواحل الإسبانية اعترضت القارب قبالة شواطئ جزيرة (إل هييرو) التابعة لأرخبيل (جزر الكناري) في المحيط الأطلسي مشيرا إلى انه تم نقل 23 مهاجرا إلى مستشفى الجزيرة لتقديم الرعاية الصحية العاجلة.
ويشير تقرير (مراقبة الحق في الحياة 2023) الذي أعدته منظمة (كاميناندو فرونتيراس) الإسبانية التي تدافع عن حقوق المهاجرين ان 6618 شخصا لقوا حتفهم في محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الإسبانية في عام 2023 بمتوسط 18 وفاة يوميا.
من جانبها قالت وزارة الداخلية الإسبانية في أحدث بيان لها ان 55618 مهاجرا "غير قانوني" وصلوا إلى إسبانيا عن طريق البحر في عام 2023 فيما بلغ عددهم 28930 مهاجرا في عام 2022 ما يمثل نموا قدره 3ر92 في المئة. (النهاية)

ه ن د / ر س



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