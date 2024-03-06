الأمير فيصل يكرم الفائزين بسباقات رياضة السيارات 2023 ‏

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة المديرين للأردنية لرياضة السيارات اليوم الأربعاء، حفل التكريم السنوي لتوزيع جوائز رياضة ‏السيارات لموسم 2023، الذي نظمته الأردنية لرياضة السيارات.

وسلم سموه الجوائز لمستحقيها،‎ ‎في التكريم الذي أقيم في متحف السيارات الملكي.‏

كما سلم سموه الكؤوس‎ ‎على الفائزين بسباقات رياضة السيارات لموسم 2023 على النحو الآتي وفق خبر صادر عن الأردنية لرياضة السيارات :

* بطولة الأردن للسباقات الرقمية:

- المركز الأول: غيث أبو طاعة.

- المركز الثاني: مالك فحماوي.

- المركز الثالث: معاذ الشيشاني.

* بطولة الأردن لسباقات الكارتينج:

- المركز الأول: مهند أبودبرة.

- المركز الثاني: سند الحموي.

- المركز الثالث: فيصل ناشخو.

* بطولة الأردن لسباقات الدرفت:

- المركز الأول: مؤيد يوسف.

- المركز الثاني: عبد الله حمادة.

- المركز الثالث: أنس الحلو.

*بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي:

- الترتيب العام للسائقين:

- المركز الأول: وسيم أبو جابر.

- المركز الثاني: فراس الموسى.

- المركز الثالث: نضال فياض.

- الترتيب العام للملاحين:

- المركز الأول: إيهاب العلان.

- المركز الثاني: حسام العجوري.

- المركز الثالث: ناصر الخلايلة.

- مجموعة السمي برو للسائقين:

- المركز الأول: حمدان العواملة.

- المركز الثاني: فرح إلياس.

- المركز الثالث : جهاد شبيطة.

- مجموعة السمي برو للملاحين:

- المركز الأول: عمر العمري.

- المركز الثاني: طارق الخليلي.

- المركز الثالث: أمين أبو عبيد.

* بطولة الأردن لسباقات السرعة:

- الترتيب العام والدفع الرباعي:

- المركز الأول: شاكر جويحان.

- المركز الثاني: مصطفى عطاري.

- المركز الثالث: هشام أمير النجار.

- مجموعة الدفع الأمامي:

- المركز الأول: يزن جمعة.

- المركز الثاني: مصطفى جمعة.

- المركز الثالث: أمجد الحوراني.

- مجموعة الدفع الخلفي:

- المركز الأول: عبد الرحمن شيكاخوا.

- المركز الثاني: جاد نباص.

- المركز الثالث: سالم طعيمة.

*بطولة الأردن للراليات للسائقين:

- الترتيب العام للسائقين:

- المركز الأول: العُماني عبد الله الرواحي.

- المركز الثاني: شاكر جويحان.

- المركز الثالث: شادي شعبان.

- الترتيب العام للملاحين:

- المركز الأول: عطا الحمود.

- المركز الثاني: سامر عيسى.

- المركز الثالث: مصطفى جمعة.

- المجموعة "M"، المركز الأول: نانسي المجالي وملاحتها ناديا شنودة.

- المجموعة "T"، المركز الأول: هاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار.

--(بترا)

خ خ/ب ع / ع ط

06/03/2024 22:41:51