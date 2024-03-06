رابطة العالم الإسلامي ترحب بمخرجات الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار (بترا)- رحبت رابطة العالم الإسلامي بالبيان الختامي للدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بجدة، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.
وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، صدر، اليوم الأربعاء، أعرب أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، عن تأييد الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية لما جاء في البيان الختامي للدورة الاستثنائية التي عقدت بناء على طلب السعودية وفلسطين و الأردن وإيران.
وأكد بيانها الختامي إدانة مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة المحاصر وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة من عدوان بربري وغير مسبوق من القتل والقصف والدمار المتعمد، وارتكاب الفظائع بحقه، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية، واستهداف المدنيين وتهجيرهم وتجويعهم.
كما أكد المشاركون في البيان على دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وحقه في الاستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
--(بترا)
أ ن/ب ع / ع ط
06/03/2024 22:31:07
MENAFN06032024000117011021ID1107944475
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