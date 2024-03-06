رابطة العالم الإسلامي ترحب بمخرجات الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- رحبت رابطة العالم الإسلامي بالبيان الختامي للدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بجدة، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، صدر، اليوم الأربعاء، أعرب أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، عن تأييد الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية لما جاء في البيان الختامي للدورة الاستثنائية التي عقدت بناء على طلب السعودية وفلسطين و الأردن وإيران.

وأكد بيانها الختامي إدانة مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة المحاصر وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة من عدوان بربري وغير مسبوق من القتل والقصف والدمار المتعمد، وارتكاب الفظائع بحقه، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية، واستهداف المدنيين وتهجيرهم وتجويعهم.

كما أكد المشاركون في البيان على دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وحقه في الاستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

--(بترا)

أ ن/ب ع / ع ط

06/03/2024 22:31:07