Thursday, 07 March 2024 12:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رابطة العالم الإسلامي ترحب بمخرجات الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء

3/6/2024 2:48:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- رحبت رابطة العالم الإسلامي بالبيان الختامي للدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بجدة، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.
وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، صدر، اليوم الأربعاء، أعرب أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، عن تأييد الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية لما جاء في البيان الختامي للدورة الاستثنائية التي عقدت بناء على طلب السعودية وفلسطين و الأردن وإيران.
وأكد بيانها الختامي إدانة مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة المحاصر وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة من عدوان بربري وغير مسبوق من القتل والقصف والدمار المتعمد، وارتكاب الفظائع بحقه، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية، واستهداف المدنيين وتهجيرهم وتجويعهم.
كما أكد المشاركون في البيان على دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وحقه في الاستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
--(بترا)
أ ن/ب ع / ع ط
06/03/2024 22:31:07

MENAFN06032024000117011021ID1107944475

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث