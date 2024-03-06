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الجمارك: جاهزية تامة للكوادر الجمركية لاستقبال البضائع والسلع الرمضانية

3/6/2024 2:48:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 آذار(بترا)- قال مدير عام دائرة الجمارك الأردنية، لواء جمارك المهندس جلال القضاة، إنّ الكوادر الجمركية العاملة في المراكز الجمركية على جاهزية كاملة واستعداد تام لاستقبال بضائع وسلع شهر رمضان وعيد الفطر، وفق خطة وحزمة من الإجراءات اتخذتها الدائرة.
وتضمنت حزمة الإجراءات إعطاء أولوية خاصة في التخليص على سلع وبضائع شهر رمضان، وتقديم جميع التسهيلات وجميع الإجراءات اللازمة، لتسهيل وتسريع انسياب حركة البضائع المستوردة التي يحتاجها المواطنون في هذه الفترة، بما ينسجم مع التشريعات والقوانين الناظمة للعمل الجمركي.
وأشار القضاة، إلى أن دائرة الجمارك قامت بمشاريع وطنية ريادية تساعد على انجاز المعاملات الجمركية، لا سيما المواد الغذائية والألبسة خلال شهر رمضان بكل سهولة ويسر ودون تأخير، كمشروع دمج الجهات الرقابية المعنية في المنافذ الحدودية مما يساعد في تحسين سلسلة الإمداد والتزويد وتوحيد المرجعية وإجراءات الرقابة وتقديم خدمة آمنة بوقت قياسي وكفاءة عالية.
كما تعمل الدائرة على تطبيق منظومة إدارة المخاطر في عمليات استهداف البضائع، والتصريح المسبق عن البضائع قبل وصولها للمياه الإقليمية بحيث يتيح للكوادر الجمركية البدء بعملياتها قبل وصولها ميناء العقبة.
وأضاف القضاة، إن انضمام الكثير من الشركات إلى برامج القوائم الذهبية والفضية والوطنية عمل على تحقيق شراكة جمركية قوية وبيئة تجارية آمنة تُسهّل حركة انسياب البضائع المستوردة، مؤكدًا على بذل كل الجهود وتعزيز الكوادر الجمركية في المراكز المعنية للعمل على مدار الساعة وفق خطط ممنهجة معدّة مسبقًا، لتقديم الخدمة الجمركية بأفضل صورة وبالسرعة والدقة العالية.
يُذكر ان دائرة الجمارك لديها العديد من العمليات الجمركية المستخدمة كنظام التتبع الإلكتروني ومشروع النافذة الوطنية التي من شأنها تعزيز المخزون الاستـراتيجي واستمرار تسهيل حركة انسياب البضائع والحاويات بين المراكز الجمركية لتصل إلى جميع المحال التجارية والأسواق بيسر وسهولة.
--(بترا)
رش/ب ع/ ع ط
06/03/2024 22:24:22

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