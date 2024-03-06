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جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن بشأن غزة الخميس

3/6/2024 2:48:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 6 آذار (بترا)- يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر يوم غد الخميس جلسة مشاورات مغلقة بشأن غزة تحت عنوان الشرق الأوسط.
وسيستمع أعضاء المجلس إلى احاطة غير علنية من كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيجريد كاغ التي بدأت مهمتها قبل نحو شهرين.
وكان مجلس الأمن أناط بالسيدة كاخ مهمة القيام بتسهيل وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة.
--(بترا)
م د/ب ع/ ع ط
06/03/2024 22:22:27

MENAFN06032024000117011021ID1107944473

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