جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن بشأن غزة الخميس

جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن بشأن غزة الخميس
التاريخ
3/6/2024 2:48:10 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 6 آذار (بترا)- يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر يوم غد الخميس جلسة مشاورات مغلقة بشأن غزة تحت عنوان الشرق الأوسط.
وسيستمع أعضاء المجلس إلى احاطة غير علنية من كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيجريد كاغ التي بدأت مهمتها قبل نحو شهرين.
وكان مجلس الأمن أناط بالسيدة كاخ مهمة القيام بتسهيل وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة.
--(بترا)
م د/ب ع/ ع ط
06/03/2024 22:22:27
MENAFN06032024000117011021ID1107944473
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.