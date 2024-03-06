الزرقاء: ورشة تناقش نظام الفوترة الوطني الإلكتروني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء6 آذار (بترا)-نظمت غرفة تجارة الزرقاء بالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ورشة عمل للقطاع التجاري،اليوم الأربعاء في مبنى الغرفة لمناقشة نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.
وافتتح الورشة رئيس الغرفة حسين شريم، بحضور حسن العمري وعلام ريحان من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات،والمهندس هيثم الرواجبة ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن،وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء المهندس جهاد المرايرة وفايز اسكاكا والمهندس باسم الكيلاني ومديرة الغرفة لارا الشيشاني،وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري ومنتسبي القطاع التجاري في الزرقاء.
وتحدث العمري عن أهم المفاهيم التي تخص نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، حيث أن التسجيل في النظام لا يترتب عليه أية تكاليف أو أعباء مادية على الفئات الملزمة بإصدار الفاتورة، كما ان النظام مرن وقادر على استيعاب وانضمام جميع المكلفين من مختلف القطاعات.
وقال إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تعمل على تقديم الدعم والمساعدة الفنية لأي قطاع من القطاعات وأي مكلف من المكلفين الملزمين بتطبيق استخدام الفواتير التي تتوافق مع نظام الفوترة، حيث خصصت الدائرة لهذه الغاية فرق عمل لمساعدة المكلفين وإرشادهم حول كيفية الربط على نظام.
من جانبه أكد المهندس الرواجبة إن نظام الفوترة يقدم آلية إلكترونية جديدة لإصدار الفواتير بدلا من المعمول بها حاليا لدى المكلف المصدر للفواتير، حيث أن الفاتورة الإلكترونية يجري إصدارها وحفظها بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني وتحتوي على شروط الفاتورة الضريبية وتصدر عن المكلفين الملزمين بتنظيم وإصدار الفواتير بموجب أحكام نظام شؤون الفوترة والرقابة عليها .
وقدم ريحان،خلال الورشة، فيديو توضيحي حول آلية وكيفية التسجيل وإجراءات الانضمام إلى نظام الفوترة والمسؤولية القانونية من عدم التسجيل والمزايا المتحققة للمكلفين المسجلين على تطبيق نظام الفوترة وتطوير الأعمال المالية إلكترونيا من خلال منصة الفوترة الإلكترونية التي تتيح للمكلفين إصدار الفواتير من خلالها إذا لم يكن لديهم نظام فواتير أو الربط المباشر مع الضريبة إذا كان لديهم نظام.
بدوره أكد رئيس الغرفة أن الغرفة التجارية تسعى دوماً لتحقيق التشاركية بين القطاعين العام والخاص لحل كافة المعيقات والتحديات التي تواجه كافة القطاعات التجارية في الزرقاء، داعيا الجميع للدخول إلى نظام الفوترة الوطني الإلكتروني والتسجيل من خلال الرابط التالي:
--(بترا)
ع ض/أز/ ع ط
06/03/2024 22:18:40
MENAFN06032024000117011021ID1107944472
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