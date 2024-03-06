الزرقاء: ورشة تناقش نظام الفوترة الوطني الإلكتروني

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء6 آذار (بترا)-نظمت غرفة تجارة الزرقاء بالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ورشة عمل للقطاع التجاري،اليوم الأربعاء في مبنى الغرفة لمناقشة نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.

وافتتح الورشة رئيس الغرفة حسين شريم، بحضور حسن العمري وعلام ريحان من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات،والمهندس هيثم الرواجبة ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن،وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء المهندس جهاد المرايرة وفايز اسكاكا والمهندس باسم الكيلاني ومديرة الغرفة لارا الشيشاني،وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري ومنتسبي القطاع التجاري في الزرقاء.

وتحدث العمري عن أهم المفاهيم التي تخص نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، حيث أن التسجيل في النظام لا يترتب عليه أية تكاليف أو أعباء مادية على الفئات الملزمة بإصدار الفاتورة، كما ان النظام مرن وقادر على استيعاب وانضمام جميع المكلفين من مختلف القطاعات.

وقال إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تعمل على تقديم الدعم والمساعدة الفنية لأي قطاع من القطاعات وأي مكلف من المكلفين الملزمين بتطبيق استخدام الفواتير التي تتوافق مع نظام الفوترة، حيث خصصت الدائرة لهذه الغاية فرق عمل لمساعدة المكلفين وإرشادهم حول كيفية الربط على نظام.

من جانبه أكد المهندس الرواجبة إن نظام الفوترة يقدم آلية إلكترونية جديدة لإصدار الفواتير بدلا من المعمول بها حاليا لدى المكلف المصدر للفواتير، حيث أن الفاتورة الإلكترونية يجري إصدارها وحفظها بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني وتحتوي على شروط الفاتورة الضريبية وتصدر عن المكلفين الملزمين بتنظيم وإصدار الفواتير بموجب أحكام نظام شؤون الفوترة والرقابة عليها .

وقدم ريحان،خلال الورشة، فيديو توضيحي حول آلية وكيفية التسجيل وإجراءات الانضمام إلى نظام الفوترة والمسؤولية القانونية من عدم التسجيل والمزايا المتحققة للمكلفين المسجلين على تطبيق نظام الفوترة وتطوير الأعمال المالية إلكترونيا من خلال منصة الفوترة الإلكترونية التي تتيح للمكلفين إصدار الفواتير من خلالها إذا لم يكن لديهم نظام فواتير أو الربط المباشر مع الضريبة إذا كان لديهم نظام.

بدوره أكد رئيس الغرفة أن الغرفة التجارية تسعى دوماً لتحقيق التشاركية بين القطاعين العام والخاص لحل كافة المعيقات والتحديات التي تواجه كافة القطاعات التجارية في الزرقاء، داعيا الجميع للدخول إلى نظام الفوترة الوطني الإلكتروني والتسجيل من خلال الرابط التالي:

--(بترا)

ع ض/أز/ ع ط

06/03/2024 22:18:40