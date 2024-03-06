مركز زهاء الثقافي يحتفل بيوم المرأة

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 6 آذار ( بترا ) -نظم مركز زها الثقافي، اليوم الأربعاء، احتفالية بيوم المرأة العالمي الذي استهدف سيدات قيادية ومؤثرة .

وقال نائب محافظ المفرق احمد السحيم إن المرأة هي الأم والعاملة المبادرة والقيادية والتي نعتز بها ونفخر بإنجازاتها مشيرا إلى الدور الكبير الذي تضطلع به المرأة في الأردن.

وبين رئيس وحدة مركز زها الثقافي في المفرق زياد المشاقبة أن تنظيم هذه الاحتفالية جاء ضمن الأنشطة والفعاليات التي أطلقها مركز زها الثقافي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة العالمي بتقدير دورها القيادي في المجتمع .

ونوهت الصحفية رهام الخزاعلة إلى المعاناة الكبيرة التي تعاني منها نساء غزة أمهات الشهداء اللواتي يعانين ويلات الحروب حيث قدمن أبنائهن شهداء في سبيل النصر والدفاع عن الوطن .

وأضافت إن جلالة الملك عبدالله الثاني حرص دوما على دعم المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع وإزالة العقبات والتي تحول في انخراطها في العمل السياسي.

--(بترا)

ه ق/أز/ ع ط

06/03/2024 21:54:25