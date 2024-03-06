مركز زهاء الثقافي يحتفل بيوم المرأة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 6 آذار ( بترا ) -نظم مركز زها الثقافي، اليوم الأربعاء، احتفالية بيوم المرأة العالمي الذي استهدف سيدات قيادية ومؤثرة .
وقال نائب محافظ المفرق احمد السحيم إن المرأة هي الأم والعاملة المبادرة والقيادية والتي نعتز بها ونفخر بإنجازاتها مشيرا إلى الدور الكبير الذي تضطلع به المرأة في الأردن.
وبين رئيس وحدة مركز زها الثقافي في المفرق زياد المشاقبة أن تنظيم هذه الاحتفالية جاء ضمن الأنشطة والفعاليات التي أطلقها مركز زها الثقافي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة العالمي بتقدير دورها القيادي في المجتمع .
ونوهت الصحفية رهام الخزاعلة إلى المعاناة الكبيرة التي تعاني منها نساء غزة أمهات الشهداء اللواتي يعانين ويلات الحروب حيث قدمن أبنائهن شهداء في سبيل النصر والدفاع عن الوطن .
وأضافت إن جلالة الملك عبدالله الثاني حرص دوما على دعم المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع وإزالة العقبات والتي تحول في انخراطها في العمل السياسي.
--(بترا)
ه ق/أز/ ع ط
06/03/2024 21:54:25
MENAFN06032024000117011021ID1107944471
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