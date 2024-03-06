الجامعة العربية تطالب يوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 6 آذار ( بترا )-أكدت الجامعة العربية أن الحل الوحيد وقبل الحديث عما سيكون عليه مستقبل قطاع غزة هو تحقيق وقف فوري مستدام لإطلاق النار لتكون نقطة البداية التي يمكن البناء عليها والانطلاق منها لمعالجة الوضع في غزة واستعادة القدرة على العمل السياسي لتنفيذ رؤية حل الدولتين.
ودعا الامين العام للجامعة العربية احمد أبو الغيط خلال كلمة الدورة 161 لمجلس الجامعة برئاسة موريتانيا، كل الراغبين في تخفيض التصعيد في المنطقة. ولمن يعون خطورة الانزلاق إلى مواجهة إقليمية كبرى وقف الحرب ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية .
وحيا الجهود التي تبذلها دول هذا المجلس من أجل تحدي حملة التجويع والتصدي لسلاح المجاعة الذي تشهره إسرائيل في وجه الفلسطينيين، داعيا لاستمرار هذه الجهود الهادفة لإدخال المساعدات الأساسية، المنقذة للحياة، إلى قطاع غزة.. بأي طريق كان.
وأكد مسؤولية دولة الاحتلال، التي تتحكم في معابر القطاع، عن إيصال هذه المساعدات إلى الناس.
--(بترا)
ن ا/أز/ ع ط
06/03/2024 21:51:23
MENAFN06032024000117011021ID1107944470
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