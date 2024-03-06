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الجامعة العربية تطالب يوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة

3/6/2024 2:48:03 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 6 آذار ( بترا )-أكدت الجامعة العربية أن الحل الوحيد وقبل الحديث عما سيكون عليه مستقبل قطاع غزة هو تحقيق وقف فوري مستدام لإطلاق النار لتكون نقطة البداية التي يمكن البناء عليها والانطلاق منها لمعالجة الوضع في غزة واستعادة القدرة على العمل السياسي لتنفيذ رؤية حل الدولتين.
ودعا الامين العام للجامعة العربية احمد أبو الغيط خلال كلمة الدورة 161 لمجلس الجامعة برئاسة موريتانيا، كل الراغبين في تخفيض التصعيد في المنطقة. ولمن يعون خطورة الانزلاق إلى مواجهة إقليمية كبرى وقف الحرب ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية .
وحيا الجهود التي تبذلها دول هذا المجلس من أجل تحدي حملة التجويع والتصدي لسلاح المجاعة الذي تشهره إسرائيل في وجه الفلسطينيين، داعيا لاستمرار هذه الجهود الهادفة لإدخال المساعدات الأساسية، المنقذة للحياة، إلى قطاع غزة.. بأي طريق كان.
وأكد مسؤولية دولة الاحتلال، التي تتحكم في معابر القطاع، عن إيصال هذه المساعدات إلى الناس.
--(بترا)
ن ا/أز/ ع ط
06/03/2024 21:51:23

MENAFN06032024000117011021ID1107944470

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