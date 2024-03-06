لبنان يؤكد أهمية استمرار تمويل الأونروا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 آذار (بترا)- عقد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لقاء تشاوريا في السرايا، اليوم الأربعاء مع سفراء الدول المانحة في إطار شرح موقف لبنان من أهمية استمرار تمويل "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وشارك في اللقاء سفراء: الولايات المتحدة الأميركية، كندا، الدانمارك بريطانيا، فرنسا، فنلندا هولندا، النمسا، بلجيكا، إيطاليا، السويد، إسبانيا، النروج، ألمانيا، سويسرا ،اليابان، السعودية، فلسطين، قطر.
كما شارك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عمران ريزا ومديرة "الاونروا" في لبنان دوروثي كلاوس ورئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني باسل الحسن وعدد من الدبلوماسيين.
من جهتها قال مديرة "الأونروا" في لبنان دوروثي كلاوس :"إنا مسرورة للإعلان عن تحرير 50 مليون يورو الأسبوع الماضي للأونروا، وهذا أصبح ممكنا بفضل التفاعل والتواصل الواسع النطاق مع العديد من الدول وهو ما يعطينا الأمل باعادة النظر بعدد من المبالغ المجمدة التي يمكن أن يتبعها بعض المانحين.
وأشارت الى أنها قامت بمشاورات عديدة في لبنان مع الحكومة وهيئات الأمم المتحدة، والفلسطينيين وسمعت من الجميع كلاما واضحا بأنه من غير الممكن الاستعاضة عن خدمات الأونروا في لبنان، التي تقدم الخدمات الفعلية لنحو200 ألف لاجئ .
--(بترا)
ب.ا/أز/ ع ط
06/03/2024 21:49:42
MENAFN06032024000117011021ID1107944469
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