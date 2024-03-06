لبنان يؤكد أهمية استمرار تمويل الأونروا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)- عقد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لقاء تشاوريا في السرايا، اليوم الأربعاء مع سفراء الدول المانحة في إطار شرح موقف لبنان من أهمية استمرار تمويل "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وشارك في اللقاء سفراء: الولايات المتحدة الأميركية، كندا، الدانمارك بريطانيا، فرنسا، فنلندا هولندا، النمسا، بلجيكا، إيطاليا، السويد، إسبانيا، النروج، ألمانيا، سويسرا ،اليابان، السعودية، فلسطين، قطر.

كما شارك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عمران ريزا ومديرة "الاونروا" في لبنان دوروثي كلاوس ورئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني باسل الحسن وعدد من الدبلوماسيين.

من جهتها قال مديرة "الأونروا" في لبنان دوروثي كلاوس :"إنا مسرورة للإعلان عن تحرير 50 مليون يورو الأسبوع الماضي للأونروا، وهذا أصبح ممكنا بفضل التفاعل والتواصل الواسع النطاق مع العديد من الدول وهو ما يعطينا الأمل باعادة النظر بعدد من المبالغ المجمدة التي يمكن أن يتبعها بعض المانحين.

وأشارت الى أنها قامت بمشاورات عديدة في لبنان مع الحكومة وهيئات الأمم المتحدة، والفلسطينيين وسمعت من الجميع كلاما واضحا بأنه من غير الممكن الاستعاضة عن خدمات الأونروا في لبنان، التي تقدم الخدمات الفعلية لنحو200 ألف لاجئ .

--(بترا)

ب.ا/أز/ ع ط

06/03/2024 21:49:42