برعاية الامير الحسن ...إطلاق مشروع شامل لتعزيز الحماية الاجتماعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار(بترا)- تحت رعاية سمو الأمير الحسن بن طلال، أُطلق، اليوم الأربعاء، مشروع شامل تحت شعار"المضي قدمًا بأجندة مشتركة للحماية الاجتماعية".

ويهدف مشروع شامل الذي ينفذه تحالف يضم مسارات التنمية، والشركة الاستشارية البريطانية، بالتعاون مع منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) وشركة دار الخبرة للاستشارات الإدارية، إلى تعزيز الجهود نحو بناء نظام حماية اجتماعية شامل ومستدام في الأردن.

ويعد المشروع ركيزة فنية ضمن برنامج مشروع تعزيز المرونة المجتمعية والاقتصادية في الأردن، الذي يُنفذ خلال خمس سنوات وتموله حكومة المملكة المتحدة.

وأكد سموه، في كلمة القتها نيابة عنه، الوزيرة السابقة هالة لطوف، أهمية الدور الحاسم الذي تلعبه الحماية الاجتماعية في تعزيز تنمية الأردن وتقوية الثقة بين السكان والحكومة، داعيا إلى اتباع نهج مرن وشامل في أنظمة الحماية الاجتماعية، والتعاون الوثيق بين الجهات المختلفة.

وقال سموه إن بناء الثقة والحد من التمييز بين النساء والرجال، وضمان مجتمع أكثر عدالة هو الهدف الأسمى للأردن، مشيرا إلى أن مؤشر الفقر متعدد الأبعاد يتيح لنا تحسين نهجنا وتطويره من خلال بناء نظام اجتماعي منيع يستهدف شرائح المجتمع المختلفة.

من جانبها، أكدت وزير التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أهمية الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في الأردن وربطها برؤية التحديث الاقتصادي والتطوير الإداري، مشيرة للتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال.

وقالت إن الحماية الاجتماعية تواجه تحديات على مستوى العالم بأسره، وهي تزداد تعقيداً عاماً بعد عام، وتتطلب عملاً جماعياً يلمس فيه الجميع آثاره الإيجابية، لنكون قادرين على مواجهة أي تحديات أو آثار للأزمات في المنطقة.

وشددت بني مصطفى على أهمية توفير درجة عالية من التنسيق بين القطاعات الرسمية والأهلية المعنية بالحماية؛ لضمان مواءمة برامج التحديث مع متطلبات الحماية الإجتماعية وتطوير وتجويد الخطط والبرامج، بما يستجيب للتحديات التي تواجه المواطنين.

وقالت إن الحماية الاجتماعية أولوية تحتاج إلى تضافر جهود الجميع والعمل بروح الفريق، مشيرة لضرورة مشاركة مؤسسات الحماية الاجتماعية في القطاعين العام والخاص وأصحاب الخبرة والاختصاص في هذا الجهد.

من جانبه، اكد سفير المملكة المتحدة في الأردن فيليب هوب، أن بلاده تولي أهمية وأولوية خاصة للحماية للحماية الاجتماعية باعتبارها واحدة من أكثر الأدوات فعالية للحد من الفقر وتعزيز الاستقرار الإجتماعي ورفع مستويات المعيشة.

وقال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة، في كلمة وزارة العمل، إن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية الشاملة صممت على 3 مستويات هي الكرامة والتمكين، والفرصة.

وبين أن محور الكرامة يستهدف الناس الأكثر هشاشة في المجتمعات، من خلال تقديم مساعدات دورية وحمايتهم من الوقوع تحت خط الفقر، فيما يستهدف محور التمكين الطبقة المتوسطة في المجتمع الأردني وهي الطبقة الوسطى التي تشكل الغالبية العظمى من العاملين في القطاع الخاص، وفي وضع اقتصادي افضل، اذ يتم تقديم خدمات الصحة والتعليم والنقل والإسكان لها، وصولا لمحور الفرصة المتمثل بتوفير فرص عمل لائقة للسكان.

وبشأن التحديات التي تواجه سوق العمل الأردني، لفت الطراونة إلى مشكلة توزيع الأدوار بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ومشاركة المرأة في سوق العمل، مبينا أن نحو 13% من الأسر الأردنية تعيلها سيدة، وهن بحاجة للتمكين في سوق العمل، والبحث في كل الآليات الممكنة لتقديم الدعم والتمكين لهن.

واكد أن الأردن يسعى للتحول نحو نموذج يتم فيه الحفاظ على الحماية الإجتماعية وتعزيزها داخليًا، بما يضمن المرونة والإعتماد على الذات مستقبلاً.

وأكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، عيسى حيدر مراد، الحاجة لإيجاد آفاق جديدة فيما يتعلق بتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية من خلال بناء قاعدة بيانات لتحسين وتعزيز الجهود في هذا المجال، مشدداً على أهمية شمول جميع الفئات تحت مظلة الحماية بغض النظر عن الجنسية.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة مسارات التنمية ستيفن كيد، أهمية وجود نظام شامل للحماية الإجتماعية على الصعيد العالمي او في الأردن في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.

وقال إن مشروع شامل يمثل حلًا سريعا للإستجابة للإحتياجات، باعتبار الحماية الاجتماعية حق أساسي للأفراد، في اطار رؤية التحديث الاقتصادي التي ستصبح القوة الدافعة وراء النمو المستدام.

وأكدت المديرة التنفيذية لمنظمة النهضة العربية (أرض) سمر محارب، أهمية المسؤولية الجماعية في جهود تعزيز أجندات الحماية الاجتماعية الشاملة في الأردن، مبينة أنه في ظل الصراعات الحالية والماضية والأزمات التي تشهدها منطقتنا، أصبحت الحاجة إلى تدابير قوية للحماية الاجتماعية ملحة ومتزايدة عبر القطاعات الحكومية والمدنية وقطاع حقوق الإنسان.

وقالت إن الأحداث المستمرة اظهرت ضرورة التنسيق لتوفير أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة للجميع وتعزيزها، لا سيما بالنسبة للأفراد والمجتمعات التي تعاني من حالات الضعف والهشاشة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دار الخبرة للاستشارات الإدارية أحمد عبوشي، إن المشروع يمثل لحظة محورية نحو إنشاء نظام شامل للحماية الاجتماعية لمعالجة الاحتياجات العاجلة، ووضع أساس التنمية المستدامة والقدرة على الصمود في مجتمعاتنا.

وأكدت المديرة العامة لصندوق المعونة الوطنية، ختام شنيكات، ضرورة دمج الأسر في برامج التمكين الاقتصادي، والعمل على أنظمة حماية شاملة ومتنوعة، مشيرة في هذا الإطار إلى دور الصندوق في مساعدة الأسر المستهدفة، وسعيه هذا العام إلى مراجعة الأطر التشريعية المتوافقة مع أهدافه.

--(بترا)

أز/ع ط



06/03/2024 21:45:41