تشكل لجنة صحية مجتمعية لمناطق العيص وأبو بنا

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 6 آذار ( بترا)-شكلت وزارة الصحة اليوم الأربعاء لجنة لصحة المجتمع المحلي في مركز صحي أبو بنا الشام، التابع لمديرية الشؤون الصحية في محافظة الطفيلة لتحسين وتطوير مستوى الخدمات الصحية والبيئية والثقافية والاجتماعية المقدمة للأهالي.

جاء ذلك بعد ثلاثة أيام من التدريب والتأهيل لأعضاء اللجنة ضمن دورة تدريبية متخصصة استهدفت ممثلين عن الفعاليات الشعبية والتربوية والاجتماعية والثقافية في مناطق ابو بنا والعيص، بحضور مديرة الشؤون الصحية في الطفيلة الدكتورة منى العمايرة .

وقدمت رئيسة قسم التوعية في وزارة الصحة الدكتورة إيمان الشوبكي ، عرضا حول مهام لجان الصحة المجتمعية التي بلغت 119لجنة منتشرة في مختلف المراكز الصحية في المملكة بهدف مد جسور التواصل بين مقدمي الخدمات الصحية وأبناء المجتمعات المحلية، وتنفيذ برامج اتصالية ذات فعالية وتشكيل فرق محورية من أعضاء اللجان الصحية.

وأشارت الى انه سيتم تعريف المجتمع المحلي باللجنة وبرامجها وتنفيذ حملة عامة لكسب التأييد وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بتحديد المشكلات والاحتياجات الصحية والبيئية والخدماتية التي يحتاجها المجتمع المحلي وكذلك الترويج لتحقيق الاستفادة المثلى من الخدمات الصحية التي تقدمها المراكز التابعة لوزارة الصحة.

بدورها قالت منسقة اللجان الصحية في مديرية صحة الطفيلة ايمان العدينات ،إن اللجنة ستباشر بإعداد خطة عمل شاملة ومتكاملة للمرحلة القادمة ترتكز على تعزيز روح التعاون التطوعي بين أفراد المجتمع .

وفي ختام الدورة جرى تشكيل لجنة صحية مجتمعية برئاسة رئيس جمعية أبو بنا الخيرية جميل الحجاج وأعضاء من مختلف القطاعات في المنطقة .

--( بترا)

س.م/أز/ ع ط

06/03/2024 21:39:21