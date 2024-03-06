تشكل لجنة صحية مجتمعية لمناطق العيص وأبو بنا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 6 آذار ( بترا)-شكلت وزارة الصحة اليوم الأربعاء لجنة لصحة المجتمع المحلي في مركز صحي أبو بنا الشام، التابع لمديرية الشؤون الصحية في محافظة الطفيلة لتحسين وتطوير مستوى الخدمات الصحية والبيئية والثقافية والاجتماعية المقدمة للأهالي.
جاء ذلك بعد ثلاثة أيام من التدريب والتأهيل لأعضاء اللجنة ضمن دورة تدريبية متخصصة استهدفت ممثلين عن الفعاليات الشعبية والتربوية والاجتماعية والثقافية في مناطق ابو بنا والعيص، بحضور مديرة الشؤون الصحية في الطفيلة الدكتورة منى العمايرة .
وقدمت رئيسة قسم التوعية في وزارة الصحة الدكتورة إيمان الشوبكي ، عرضا حول مهام لجان الصحة المجتمعية التي بلغت 119لجنة منتشرة في مختلف المراكز الصحية في المملكة بهدف مد جسور التواصل بين مقدمي الخدمات الصحية وأبناء المجتمعات المحلية، وتنفيذ برامج اتصالية ذات فعالية وتشكيل فرق محورية من أعضاء اللجان الصحية.
وأشارت الى انه سيتم تعريف المجتمع المحلي باللجنة وبرامجها وتنفيذ حملة عامة لكسب التأييد وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بتحديد المشكلات والاحتياجات الصحية والبيئية والخدماتية التي يحتاجها المجتمع المحلي وكذلك الترويج لتحقيق الاستفادة المثلى من الخدمات الصحية التي تقدمها المراكز التابعة لوزارة الصحة.
بدورها قالت منسقة اللجان الصحية في مديرية صحة الطفيلة ايمان العدينات ،إن اللجنة ستباشر بإعداد خطة عمل شاملة ومتكاملة للمرحلة القادمة ترتكز على تعزيز روح التعاون التطوعي بين أفراد المجتمع .
وفي ختام الدورة جرى تشكيل لجنة صحية مجتمعية برئاسة رئيس جمعية أبو بنا الخيرية جميل الحجاج وأعضاء من مختلف القطاعات في المنطقة .
--( بترا)
س.م/أز/ ع ط
06/03/2024 21:39:21
MENAFN06032024000117011021ID1107944467
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