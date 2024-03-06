ورشة حول أساليب البحث العلمي المتعلقة بالمياه بالعلوم والتكنولوجيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 6 آذار (بترا)-نظمت جامعة العلوم والتكنولوجيا اليوم الأربعاء، ورشة حول أساليب البحث العلمي والأولويات البحثية الخاصة بقطاع المياه في الأردن بالتعاون مع وزارة المياه والري والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، وذلك ضمن مشروع حوكمة قطاع المياه WGA.
وهدفت الورشة التي حضرتها مندوب رئيس الجامعة الدكتورة منى أبو دلو إلى التعريف بأساليب البحث العلمي وأهم أولويات قطاع المياه والتحديات التي تواجه الوضع المائي بالإضافة إلى توجيه البحث العلمي نحو التحديات التي تواجه القطاع في الأردن وتطبيق وتوظيف مخرجات البحوث في مجابهة هذه التحديات.
وبيّن عميد البحث العلمي الدكتور طارق مقطش أن سياسة الجامعة ترتكز على الدعم المستمر للمشاريع البحثية، سيما تلك التي تسهم في إعطاء الفرصة للباحثين في الجامعة لتبادل الخبرات والمعرفة، موضحًا أهمية تحسين الحوار بين مؤسسات قطاع المياه، ودعم مراقبة الأداء في القطاع، وتعزيز إدارة الموارد البشرية، والمساعدة في تحسين إدارة المياه المركزية.
واستعرضت مديرة وحدة الأبحاث والابتكار المائية الدكتورة آمال الصياحين الأولويات البحثية في الوزارة بشكل عام وتشجيع طلبة الدراسات العليا على العمل عليها، وعرضت التسهيلات التي تقدمها الوزارة للطلبة والجامعات لتشجيع البحث العلمي.
كما قدمت مديرة التخطيط والإدارة في شركة مياه اليرموك المهندسة دلال عليوة عرضًا حول شركة مياه اليرموك والخدمات التي تقدمها الشركة وأبرز التحديات والأولويات لدى الشركة.
وتحدث الدكتور عامر جبارين من مشروع الحوكمة عن آلية كتابة المقترحات البحثية وسبل التطوير باستخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي.
--(بترا )
ب.و/أز/ ع ط
06/03/2024 20:55:53
MENAFN06032024000117011021ID1107944466
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