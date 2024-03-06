ورشة حول أساليب البحث العلمي المتعلقة بالمياه بالعلوم والتكنولوجيا

MENAFN - Jordan News Agency)

الرمثا 6 آذار (بترا)-نظمت جامعة العلوم والتكنولوجيا اليوم الأربعاء، ورشة حول أساليب البحث العلمي والأولويات البحثية الخاصة بقطاع المياه في الأردن بالتعاون مع وزارة المياه والري والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، وذلك ضمن مشروع حوكمة قطاع المياه WGA.

وهدفت الورشة التي حضرتها مندوب رئيس الجامعة الدكتورة منى أبو دلو إلى التعريف بأساليب البحث العلمي وأهم أولويات قطاع المياه والتحديات التي تواجه الوضع المائي بالإضافة إلى توجيه البحث العلمي نحو التحديات التي تواجه القطاع في الأردن وتطبيق وتوظيف مخرجات البحوث في مجابهة هذه التحديات.

وبيّن عميد البحث العلمي الدكتور طارق مقطش أن سياسة الجامعة ترتكز على الدعم المستمر للمشاريع البحثية، سيما تلك التي تسهم في إعطاء الفرصة للباحثين في الجامعة لتبادل الخبرات والمعرفة، موضحًا أهمية تحسين الحوار بين مؤسسات قطاع المياه، ودعم مراقبة الأداء في القطاع، وتعزيز إدارة الموارد البشرية، والمساعدة في تحسين إدارة المياه المركزية.

واستعرضت مديرة وحدة الأبحاث والابتكار المائية الدكتورة آمال الصياحين الأولويات البحثية في الوزارة بشكل عام وتشجيع طلبة الدراسات العليا على العمل عليها، وعرضت التسهيلات التي تقدمها الوزارة للطلبة والجامعات لتشجيع البحث العلمي.

كما قدمت مديرة التخطيط والإدارة في شركة مياه اليرموك المهندسة دلال عليوة عرضًا حول شركة مياه اليرموك والخدمات التي تقدمها الشركة وأبرز التحديات والأولويات لدى الشركة.

وتحدث الدكتور عامر جبارين من مشروع الحوكمة عن آلية كتابة المقترحات البحثية وسبل التطوير باستخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي.

--(بترا )

ب.و/أز/ ع ط

06/03/2024 20:55:53