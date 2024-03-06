الشواربة :الأمانة ستعمل على تفويض المكاتب الهندسية صلاحيات منح رخص البناء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 آذار (بترا)-قال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة ان الأمانة تعمل على تفويض المكاتب الهندسية التي سيتم اعتمادها صلاحيات منح رخص البناء واذن الاشغال ، وان الأمانة تتمسك بدورها التخطيطي والرقابي والتنظيمي.

وأضاف أمين عمان خلال لقائه، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الإدارة في جمعية المستثمرين لقطاع الإسكان الأردني ماجد غوشة وأعضاء الجمعية أن اعتماد المكاتب الهندسية التي سيتم تفويضها بهذه الصلاحية سيخضع لشروط بان تكون مؤهلة.

وأشار إلى أن الأمانة ستعمل خلال هذا العام على وضع الشروط التي يجب ان تتوفر للمكاتب الهندسية بما يحفظ حقوق الأمانة والمواطن والمستثمر والمكتب الهندسي .

واكد أمين عمان أهمية التزام المكاتب الهندسية والمقاولين بالمخططات وفقا لأحكام وشرعية النظام بحيث يكون التنفيذ حسب المخططات الموافق عليها.

وشدد فيما يخص منح أدن الحفر على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بتصاريح الحفر قائلا " اصدرنا تعميم بمنح تصاريح الحفر بعد الحصول على الموافقة المبدئية واهم شرط بالخصوص كان الالتزام بمخطط الحفر من قبل جميع المعنيين بالعملية " .

واكد أمين عمان أن الأمانة تتعامل مع اي ملاحظة بجدية وتنظر الى اي نقد كفرصة للتحسين وتعمل على توظيف التشريعات والإمكانيات والأدوات لخدمة الصالح العام للمدينة والمواطن، وان الالتزام بالأنظمة والقوانين يقابله تسهيلات أكبر من الأمانة .

و ثمن رئيس مجلس الإدارة في جمعية المستثمرين لقطاع الإسكان الأردني ماجد غوشة جهود أمين عمان في إدارة شؤون المدينة، وتقديم الخدمات التي تركز على البعد التنظيمي والبنى التحتية، إضافة إلى تحديث التشريعات والأنظمة لمواكبة النمو في مدينة عمان

وقال ان المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، عازمين على السير وفق النهج الذي اختطه جلالة الملك عبد الله الثاني، للقطاع الخاص الأردني للنهوض بمسؤولياته تجاه الوطن بشراكة فاعلة وجهود مخلصة تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وتحفز المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني للمزيد من الاستثمارات التي تساهم في تشغيل أبناء الوطن وتزيد نسبة النمو الاقتصادي .

وعرض غوشة جملة من التحديات التي تواجه قطاع المستثمرين في قطاع الاسكان منها المنظومة الإلكترونية لدى أمانة عمان الخاصة بالحصول على رخصة أنشاءات ومعاملات الافراز وأذونات الأشغال .

واكد الجانبان على إدامة التعاون والمحافظة على العلاقة التشاركية بين أمانة عمان و الجمعية، وديمومة التنسيق وتبادل وجهات النظر التي تخدم واقع الاستثمار في قطاع الاسكان .

--(بترا)

ع ع/أز/ ع ط

06/03/2024 20:51:55